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Хили против исплате одштете за трговину робљем

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01.11.2026 19:29

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Британски министар финансија Џон Хили реагује током посете Центру за производне технологије (MTC) у Ковентрију, у понедељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Betty Laura Zapata, Pool

Након британског премијера Ендија Бермана и министар финансија Џон Хили изјавио је да садашњи становници Велике Британије не би требало да сносе финансијску одговорност за колонијалну прошлост и трговину робљем.

Хили је указао да је Бернам отворен за разговор о извињењу, али да не сматра да су репарације прави приступ, преноси "Гардијан".

Према његовим ријечима, размишљање о званичном извињењу не подразумијева прихватање чињенице да би данашњи Британци требало да преузму финансијску одговорност за догађаје од прије неколико вијекова, у којима нису имали никаквог удјела.

Бернам је у ауторском тексту за "Гардијан" навео да грађани Велике Британије не могу да сносе финансијску одговорност и плаћају одштету за историјске неправде трансатлантске трговине робљем, али да држава мора отворено да се суочи са својом компликованом историјом.

"Финансијске репарације нису рјешење. Сарадња са нашом породицом у оквиру Комонвелта најбољи је начин да се осигура просперитет за све нас", написао је он, преноси Срна.

Енди Бернам

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Током периода од скоро 250 година, британски бродови су превозили више од три милиона поробљених афричких мушкараца, жена и дјеце, у оквиру државне политике коју су подржавали монархија и парламент, пренио је Танјуг.

Многи су одведени на плантаже у власништву Британаца на Карибима, гдје су читаве генерације живјеле у ропству, подсјећа "Гардијан".

Велика Британија никада није исплатила никакву одштету нити репарације људима који су били поробљени, као ни њиховим земљама.

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Тагови :

Велика Британија

Трговина робљем

Енди Бернам

Џон Хили

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