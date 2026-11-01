Хили против исплате одштете за трговину робљем

Аутор:АТВ редакција
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Након британског премијера Ендија Бермана и министар финансија Џон Хили изјавио је да садашњи становници Велике Британије не би требало да сносе финансијску одговорност за колонијалну прошлост и трговину робљем.
Хили је указао да је Бернам отворен за разговор о извињењу, али да не сматра да су репарације прави приступ, преноси "Гардијан".
Према његовим ријечима, размишљање о званичном извињењу не подразумијева прихватање чињенице да би данашњи Британци требало да преузму финансијску одговорност за догађаје од прије неколико вијекова, у којима нису имали никаквог удјела.
Бернам је у ауторском тексту за "Гардијан" навео да грађани Велике Британије не могу да сносе финансијску одговорност и плаћају одштету за историјске неправде трансатлантске трговине робљем, али да држава мора отворено да се суочи са својом компликованом историјом.
"Финансијске репарације нису рјешење. Сарадња са нашом породицом у оквиру Комонвелта најбољи је начин да се осигура просперитет за све нас", написао је он, преноси Срна.
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Бернам одбацио могућност репарација, могуће извињење за трговину робљем
Током периода од скоро 250 година, британски бродови су превозили више од три милиона поробљених афричких мушкараца, жена и дјеце, у оквиру државне политике коју су подржавали монархија и парламент, пренио је Танјуг.
Многи су одведени на плантаже у власништву Британаца на Карибима, гдје су читаве генерације живјеле у ропству, подсјећа "Гардијан".
Велика Британија никада није исплатила никакву одштету нити репарације људима који су били поробљени, као ни њиховим земљама.
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