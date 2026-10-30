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Припадник обезбјеђења Најџела Фаража осуђен због силовања!

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30.10.2026 16:12

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Лидер странке „Реформ УК” Најџел Фараџ показује своје чарапе током интервјуа који са њим води водитељ Џереми Кајл, на годишњој конференцији те странке у Бирмингему, у Енглеској, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/Stefan Rousseau/PA via AP

Припадник обезбјеђења лидера странке Реформ УК, Најџела Фаража, оптужен је за силовање и осуђен на осам година затвора.

Рајан Динеџ је током априла и маја био задужен за заштиту Најџела Фаража у оквиру кампање његове странке, али је у јуну осуђен због силовања жене док је она спавала у камп-приколици на коњичкој манифестацији "Ројал Виндзор", преноси Гардијан и додао да је оптужница против Динеџа подигнута 2025. године, три године након што је он извршио силовање 2022.

Из странке Реформ УК потврдили су да је Динеџ пружао услуге обезбјеђења Фаражу, наводећи да су га ангажовали преко спољног сарадника, који их је увјеравао да је особа прошла неопходне провјере.

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"Када смо сазнали за оптужбе против Динеџа били смо шокирани и згрожени, а странка је одмах прекинула сарадњу с њим", изјавио је портпарол Реформ УК, али није одговорио на питања о томе да ли наставља сарадњу са спољним сарадником преко кога су ангажовали Динеџа, као ни о томе да ли су предузете било какве мјере против њега.

"Најџел Фараж мора хитно да објасни у ком тренутку је странка постала свесна да је дозволила човеку оптуженом за силовање да, у њено име, ступа у директан контакт са јавношћу.

Такође, морају хитно да разјасне које су кораке предузели како би спречили да се оваква ситуација понови", изјавио је портпарол Лабуристичке странке и додао да Фараж и његова странка упадају из скандала у скандал, а јавност све јасније увиђа њихово право лице, преноси телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Силовање

обезбјеђење

Велика Британија

Најџел Фараж

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