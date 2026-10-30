Припадник обезбјеђења Најџела Фаража осуђен због силовања!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадник обезбјеђења лидера странке Реформ УК, Најџела Фаража, оптужен је за силовање и осуђен на осам година затвора.
Рајан Динеџ је током априла и маја био задужен за заштиту Најџела Фаража у оквиру кампање његове странке, али је у јуну осуђен због силовања жене док је она спавала у камп-приколици на коњичкој манифестацији "Ројал Виндзор", преноси Гардијан и додао да је оптужница против Динеџа подигнута 2025. године, три године након што је он извршио силовање 2022.
Из странке Реформ УК потврдили су да је Динеџ пружао услуге обезбјеђења Фаражу, наводећи да су га ангажовали преко спољног сарадника, који их је увјеравао да је особа прошла неопходне провјере.
Свијет
Дјевојчица (10) отишла у болницу због болова у стомаку: Ухапшен очух
"Када смо сазнали за оптужбе против Динеџа били смо шокирани и згрожени, а странка је одмах прекинула сарадњу с њим", изјавио је портпарол Реформ УК, али није одговорио на питања о томе да ли наставља сарадњу са спољним сарадником преко кога су ангажовали Динеџа, као ни о томе да ли су предузете било какве мјере против њега.
"Најџел Фараж мора хитно да објасни у ком тренутку је странка постала свесна да је дозволила човеку оптуженом за силовање да, у њено име, ступа у директан контакт са јавношћу.
32-year-old Ryan Dinnage, who was part of Nigel Farage’s security team, has been jailed for eight and a half years for raping a woman while she slept in a caravan.
He was charged in 2025, was still protecting Nigel Farage in April and May 2026, and was convicted in June. https://t.co/0lA6G6LWiM— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 30, 2026
Такође, морају хитно да разјасне које су кораке предузели како би спречили да се оваква ситуација понови", изјавио је портпарол Лабуристичке странке и додао да Фараж и његова странка упадају из скандала у скандал, а јавност све јасније увиђа њихово право лице, преноси телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Регион
2 седм0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму