Огласила се Криста Пајк, жена која је преживјела погубљење смртоносном инјекцијом

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк (50), Американка осуђена на смрт због бруталног убиства 19-годишње дјевојке, први пут је јавно проговорила након што је у септембру преживјела неуспјело погубљење смртоносном инјекцијом у америчкој савезној држави Тенеси.
У изјави коју су данас објавили њени адвокати описала је како се пробудила у болници, збуњена и у боловима, те навела да и мјесец дана касније трпи озбиљне физичке и психичке посљедице.
„Није прошао ниједан тренутак од те ноћи у којем нисам осјећала бол“, поручила је Пајк у изјави објављеној на друштвеним мрежама.
„Боли ме тијело. Боле ме руке. Боле ме шаке. Боли ме грло. Још увијек тешко говорим. А бол није само физичка. Осјећам бол и у уму и у души“, навела је.
Пајк је 30. септембра требало да буде погубљена због убиства Колин Слемер 1995. године. Међутим, преживјела је двије дозе пентобарбитала, лијека који се користи за извршавање смртних казни. Након неуспјелог погубљења завршила је у критичном стању у болници.
Пајк је у изјави описала како је у просторију за погубљење ушла увјерена да ће умријети и да је покушала да прихвати оно што је чека.
Умјесто тога, неколико дана касније пробудила се у болници, не знајући гдје се налази ни шта се догодило.
Рекла је да прије погубљења није замишљала живот након 30. септембра јер је вјеровала да га неће бити.
Посебно ју је погодило то што је, како тврди, због пропуста током извршења казне остала тешко повријеђена, док је њена будућност потпуно неизвјесна.
Захвалила је медицинском особљу које јој је спасило живот, као и адвокатима и људима који су јој пружили подршку.
Поручила је и да размишља о породици своје жртве те о патњи коју им је проузроковало убиство Колин Слемер.
„Не знам зашто сам преживјела. Не знам шта слиједи“, навела је Пајк, додајући да покушава да се опоравља дан по дан.
Погубљење је започело 30. септембра у затвору у Нешвилу. Пајк је била причвршћена за кревет када је особље почело да јој даје пентобарбитал.
Према свједоцима, већ неколико минута након почетка поступка пожалила се на бол у руци. Касније је изгледало као да је изгубила свијест, али је наставила да дише.
Упркос двјема дозама лијека, смрт није наступила. Поступак је прекинут, а Пајк је возилом хитне помоћи превезена у болницу.
Тамо је данима била без свијести и прикључена на респиратор. Адвокати су у једном тренутку страховали да неће преживјети.
Ипак, 6. октобра се освијестила и почела да говори. Током опоравка имала је тешке повреде руку, отеклине, упалу плућа и крвни угрушак. У почетку није могла да гута нити самостално да помјера руке.
Из болнице је отпуштена 10. октобра и враћена у затвор, гдје је наставила да прима медицинску његу.
Тачан узрок неуспјелог погубљења још није званично утврђен.
Медицински стручњаци упозорили су на могућност да интравенске игле нису биле правилно постављене, због чега је смртоносни лијек могао да заврши у ткиву руку умјесто у крвотоку.
Адвокати тврде да је особље више пута покушавало да постави игле, те да нико није на вријеме уочио проблем.
Суд је наложио очување свих доказа повезаних с поступком, укључујући шприцеве, медицинску опрему, остатке лијекова и комуникацију особља.
Гувернер Тенесија Бил Ли након инцидента обуставио је преостала погубљења планирана за ову годину и наредио независну истрагу. Након неуспјелог погубљења оставку је поднио и челник затворског система те савезне државе.
Према организацији „Death Penalty Information Center“, Пајк је прва позната особа која је преживјела погубљење након што су јој већ били примијењени лијекови за смртоносну инјекцију.
Криста Пајк осуђена је због убиства 19-годишње Колин Слемер, почињеног у јануару 1995. године у Ноксвилу у Тенесију.
Пајк, која је тада имала 18 година, заједно с другим особама намамила је Слемер на осамљено мјесто. Дјевојка је тамо брутално претучена, мучена и избодена ножем.
Током суђења утврђено је да је Пајк учествовала у нападу и да је жртва прије смрти задобила тешке повреде.
Године 1996. осуђена је на смрт и од тада се налазила у затвору. У тренутку планираног погубљења била је једина жена осуђена на смрт у Тенесију, а њено погубљење било би прво погубљење жене у тој савезној држави након више од 200 година.
Након неуспјелог погубљења адвокати Кристе Пајк затражили су да јој се смртна казна замијени доживотним затвором без могућности условног отпуста.
Тврде да би нови покушај погубљења, након свега што је већ претрпјела, представљао окрутно и неуобичајено кажњавање, забрањено америчким Уставом.
Власти Тенесија засад нису објавиле да ли ће поново покушати да изврше смртну казну нити када би се то могло догодити.
Пајк је у данашњој изјави поручила да не зна каква је будућност чека, али да покушава да настави опоравак.
„Каткад је тешко имати наду“, поручила је.
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