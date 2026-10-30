Филмска пљачка на сајму: Полиција тражи пет држављана Србије, украдена огрлица од 27 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Холандска полиција објавила је имена и фотографије пет држављана Србије осумњичених за учешће у пљачки накита вриједног више милиона евра, која се догодила у јуну 2022. године на престижном умјетничком сајму ТЕФАФ у Мастрихту.
Осумњичени су уврштени на европску листу најтраженијих бјегунаца, а за информације које би довеле до хапшења барем једног од њих понуђена је новчана награда од 20.000 евра (39.117 КМ).
Ријеч је о Александру Ценићу (50), Александру Стојиљковићу (50), Душку Димитријевићу (50), Братиславу Стојановићу (41) и Нинослави Јовић (41). Према оперативним сазнањима полиције, вјерује се да се бјегунци тренутно крију на подручју Ниша или у околини Београда.
Будући да Устав Србије не дозвољава изручење властитих држављана трећим земљама, холандски истражиоци се надају да би осумњичени могли бити ухапшени уколико напусте територију Србије.
Пљачка се одиграла 28. јуна 2022. године током трајања престижног сајма. Разбојници су, уз употребу велике физичке силе и чекића, пред посјетиоцима разбили изложбене витрине и однијели драгоцјености милионске вриједности.
Међу украденим плијеном нашла се и уникатна дијамантска огрлица чија је вриједност процијењена на чак 27 милиона евра (52,8 милиона КМ). Опсежна међународна истрага до сада је резултирала проналаском три украдена дијаманта, који су лоцирани у Боцвани, Хонг Конгу и Израелу.
Упркос дуготрајној сарадњи с полицијама више држава те помоћи Европола и Евроџаста, осумњичени до данас нису приведени правди, због чега је донесена одлука о јавном објављивању њихових профила.
Истрага је открила и да је иста група повезана с неуспјелим покушајем пљачке на истом сајму у марту 2020. године.
Сумња се да је најмање једна особа из ове петорке директно учествовала и у том догађају.
Кључни помак у истрази омогућила је анализа порука са шифроване платформе Скај ЕЦЦ, коју су европске полицијске службе дешифровале 2021. године.
„Током више од четири године прикупљена је огромна количина материјала и провјерени су бројни трагови. Желимо ове осумњичене видјети иза решетака и вјерујемо да ће се то догодити“, поручио је холандски јавни тужилац, појашњавајући да су сложене међународне процедуре и строги протоколи разлог због којег су потјернице тек сада постале јавне.
Истражиоци апелују на све који имају информације о кретању или боравку осумњичених да се јаве надлежним органима, преноси Кликс.
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