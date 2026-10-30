Хаос у Италији: Протести у више од 50 градова, појачане мјере безбједности

Аутор:АТВ редакција
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Синдикати у Италији позвали су на цјелодневну обуставу рада због раста трошкова живота, пада куповне моћи и повећања издвајања за наоружање.
Транспортне услуге дјелимично су изузете од штрајка након одлуке министра инфраструктуре и транспорта Матеа Салвинија о забрани обуставе рада у том сектору, док је Министарство унутрашњих послова појачало мјере безбједности због страха од могућих сукоба на улицама.
Италију данас очекује генерални штрајк који је прогласило Основно удружење синдиката (УСБ), уз подршку других синдикалних организација. Обустава рада најављена је у јавном и приватном сектору, а протести ће бити одржани у више од 50 градова.
Главни захтјеви односе се на раст цијена, пад куповне моћи, повећање плата и пензија, али и противљење наоружавању и расту војних издатака Владе Ђорђе Мелони.
У протестима би требало да учествују радници, студенти, пољопривредници, транспортни радници, активисти покрета за становање и заштиту животне средине, као и представници других друштвених покрета.
Након инцидената и сукоба на протестима у Милану и Риму претходних седмица, Министарство унутрашњих послова припремило је појачане мјере како би спријечило насиље и покушаје појединих група да изазову нереде.
Организатори наводе да је циљ штрајка обједињавање различитих протеста који су посљедњих седмица одржавани широм Италије.
„Против ратне економије коју намеће Влада, против скупоће која гуши становништво и против репресије над младима и радницима који протестују за своја права“, наведено је у позиву синдиката УСБ.
Међу захтјевима су повећање зарада и пензија, враћање механизма аутоматског усклађивања плата са инфлацијом, контрола цијена основних животних намирница, нижи ПДВ на производе од животног значаја, као и нижи трошкови енергије и становања.
Синдикат сматра да држава издваја превише новца за војску и наоружање, док су улагања у здравство, образовање и социјалне услуге недовољна.
„Новац треба улагати у школе, болнице, плате и пензије, а не у рат“, поручују организатори.
Министар инфраструктуре и транспорта Матео Салвини потписао је 27. октобра одлуку о забрани, односно одгађању штрајка у сектору транспорта, након препоруке Комисије за гаранцију штрајкова.
Одлука се односи на жељезнички, ваздушни, поморски и локални јавни превоз.
УСБ оспорава законитост ове мјере и поручује да не одустаје од штрајка. Представници синдиката кажу да су спремни да сносе евентуалне новчане казне и пруже правну помоћ радницима који буду санкционисани.
Компаније „Трениталија“, „Тренорд“, „Атак“ и „Котрал“ саопштиле су да ће саобраћај бити организован према редовном реду вожње, уз могућност појединачних поремећаја због одсуства запослених.
Потпуни колапс саобраћаја се не очекује, али су могућа локална кашњења и отказивања полазака.
Штрајк би могао да утиче и на образовање, здравство и јавну управу.
У школама су могуће обуставе наставе и измијењено радно вријеме, у зависности од броја запослених који се придруже протесту.
У здравственим установама могли би бити одгођени редовни прегледи, амбулантне интервенције и друге нехитне услуге. Хитна помоћ и остале законом загарантоване здравствене услуге требало би да функционишу без прекида.
Демонстрације су најављене у 18 италијанских региона. Највећи скупови очекују се у Риму, Милану, Торину, Болоњи, Фиренци, Напуљу, Палерму и Ђенови.
У Риму је окупљање заказано за 10.30 часова на Тргу пет стотина, а у Милану за 10 часова на Тргу Дука д'Аоста.
Студенти су претходне вечери заузели Факултет књижевности и филозофије римског универзитета „Ла Сапијенца“, у знак подршке захтјевима штрајкача.
У оквиру међународне акције против транспорта оружја и милитаризације лука, протести су најављени у Ђенови, Ливорну, Трсту, Ћивитавекији, Анкони, Равени и другим лучким градовима.
Према подацима организатора, у мобилизацији учествују радници из више од 100 лука у 17 земаља на четири континента.
Велики број најављених скупова, присуство различитих покрета и недавни инциденти у Милану и Риму разлози су због којих су безбједносне службе у стању појачане приправности.
Министарство унутрашњих послова најавило је мјере за спречавање насиља и изоловање група које би могле да покушају да искористе протесте за изазивање нереда.
Посебна пажња биће усмјерена на велике градове, жељезничке станице, луке, државне институције и друге осјетљиве локације.
Власти поручују да желе да омогуће одржавање протеста, али и спријече понављање насиља и уништавања имовине забиљежених током претходних демонстрација.
(РТС)
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