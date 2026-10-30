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Полиција истражује боравак принца Ендруа са Епстином и Максвел: Шта се дешавало иза зидина краљевског имања?

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30.10.2026 15:54

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Џефри Епстин и бивши принц Ендру
Фото: U.S. Department of Justice / AP / Jordan Pettitt

Шкотска полиција саопштила је да је покренула истрагу о времену које су принц Ендру, амерички осуђени сексуални преступник Џефри Епстајн и његова сарадница Гислејн Максвел провели на краљевском имању Балморал у Шкотској.

"Добили смо информације и активне истраге су у току, али су у веома раној фази", рекао је портпарол полиције за Скај Њус и додао да се истраге воде на основу доказа и да су потребе преживјелих жртава у њиховом средишту.

Фотографије које је раније објавило Министарство правде САД приказују принц Ендруа и Епстајна на лову на имању Балморал.

Полиција Шкотске је у фебруару позвала све који имају информације о љету из 2006. године на аеродром у Единбургу, када су принц Ендру и Максвел путовали Епстајновим приватним авионом, познатим као "Лолита експрес".

Истрага у Шкотској дио је ширег поступања британских полицијских снага по наводима који су се појавили у Епстајновим досијеима.

Полиција долине Темзе истражује наводе да је Епстин 2010. године послао жену у двадесетим годинама у Велику Британију ради сексуалног сусрета са принцом Ендруом у његовој бившој резиденцији Ројал Лоџ, док полиција Сарија прикупља информације о наводној трговини људима и сексуалном нападу из средине деведесетих.

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Принц Ендру, који је увијек негирао кривицу, у фебруару је ухапшен због сумње да је злоупотребио јавну функцију током мандата британског трговинског изасланика.

Та истрага је и даље у току

Полиција долине Темзе недавно је признала да су налози за претрес његове резиденције на имању Сандрингем и бившег дома Ројал Лоџ у Виндзору, спроведени у фебруару, били незаконити.

Према документима из поступка пред Вишим судом, полиција је страховала да би докази могли да буду изгубљени уколико би пре претреса морала да затражи дозволу Бакингемске палате.

Судија Хилијард је 8. октобра рекао да полиција покушава да задржи доказе прикупљене током претреса, чему се принц Ендру Маунтбатен-Виндзор противи.

Рочиште о том питању заказано је за 2027. годину.

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Џефри Епстин

Епстинова смрт

Епстинове жртве

бивши принц Ендру

Гислејн Максвел

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