Вилијам и Кејт у скандалу са оцем Меган Маркл: Да ли су знали за оптужбама за злостављање дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Истрага против Томаса Маркла, оца Меган Маркл, отворила је нова питања о писму које је британска полиција добила још 2019. године. Док надлежни на Филипинима провјеравају наводе о посједовању материјала који приказује сексуално злостављање дјеце, британски медији постављају питање ко је у краљевској породици био упознат са ранијим оптужбама.
У извјештавање су сада укључена и имена принца Вилијама и Кејт Мидлтон. Паге Сиx преноси тврдњу неименованог извора Дејли мејла да је краљевско домаћинство вјероватно било обавјештено о писму прослеђеном Харију и Меган. Међутим, није јавно потврђено да су Вилијам и Кејт лично видјели писмо или знали његов садржај. Њихови представници нису одмах одговорили на захтјев тог портала за коментар.
Лондонска полиција потврдила је да је у јануару 2019. примила писмо са наводима о могућим кривичним дјелима почињеним ван Велике Британије. Документ је прегледан, а затим прослеђен канцеларији војводе и војвоткиње од Сасекса.
Детаљи оптужби тада нису достављени другим полицијским службама. Управо тај поступак сада је предмет додатног преиспитивања.
Сцена
Отац Меган Маркл под истрагом због дјечије порнографије, породица одбацује оптужбе
Према извјештавању ИТВ њуза, писмо је написала Розлин Лавлес, прва супруга Томаса Маркла. Полиција је навела да је послато као упозорење повезано са безбедношћу Меган, али да је садржало и оптужбе о наводним преступима њеног оца у иностранству.
Меган је поводом нових навода саопштила да је дубоко узнемирена и да су њене мисли са дјецом која су можда претрпела насиље. Писмо са ранијим оптужбама навела је као разлог због којег је прекинула контакт са оцем.
У првом саопштењу поменула је 2018. годину, док полицијска евиденција показује јануар 2019. Њен представник касније је објаснио да је могла да погреши за неколико мјесеци и да датум из званичне евиденције треба сматрати меродавним.
Филипинске власти истражују наводе да је Томас Маркл посједовао фотографије и други материјал који приказује сексуално злостављање дјеце. Према медијским извјештајима, случај је пријавио његов син, Томас Маркл Млађи, након наводног проналаска материјала међу очевим стварима. Маркл Старији одбацио је оптужбе и назвао их лажима.
Свијет
Принц Хари и Меган поново заједно у јавности у Британији
Суд у граду Себу одобрио је преглед података са његових дигиталних уређаја. Надлежни проверавају предати материјал, а наводи који су покренули истрагу не представљају доказ кривице.
Случај је у међувремену отворио питање одговорности лондонске полиције. Независно тијело за надзор полицијског поступања, ИОПЦ, саопштило је да ће истражити зашто оптужбе из писма нису својевремено прослијеђене надлежним органима у другим државама.
Полиција је најавила да ће наводе сада доставити одговарајућим службама у иностранству. Када је ријеч о Вилијаму и Кејт, за сада остаје непознато да ли су и у којој мјери били упознати са садржајем писма, преноси Пејџ сикс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму