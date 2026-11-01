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Вилијам и Кејт у скандалу са оцем Меган Маркл: Да ли су знали за оптужбама за злостављање дјеце

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01.11.2026 19:09

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Кејт, принцеза од Велса, гледа у принца Вилијама током церемоније добродошлице за султана Хајтама бин Тарика од Омана, на путу Дачет Роуд у Виндзору, у Енглеској, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/Toby Melville/Pool Photo via AP

Истрага против Томаса Маркла, оца Меган Маркл, отворила је нова питања о писму које је британска полиција добила још 2019. године. Док надлежни на Филипинима провјеравају наводе о посједовању материјала који приказује сексуално злостављање дјеце, британски медији постављају питање ко је у краљевској породици био упознат са ранијим оптужбама.

Томас Маркл негира оптужбе

У извјештавање су сада укључена и имена принца Вилијама и Кејт Мидлтон. Паге Сиx преноси тврдњу неименованог извора Дејли мејла да је краљевско домаћинство вјероватно било обавјештено о писму прослеђеном Харију и Меган. Међутим, није јавно потврђено да су Вилијам и Кејт лично видјели писмо или знали његов садржај. Њихови представници нису одмах одговорили на захтјев тог портала за коментар.

Писмо је стигло до Харија и Меган, али не и до других истражних органа

Лондонска полиција потврдила је да је у јануару 2019. примила писмо са наводима о могућим кривичним дјелима почињеним ван Велике Британије. Документ је прегледан, а затим прослеђен канцеларији војводе и војвоткиње од Сасекса.

Детаљи оптужби тада нису достављени другим полицијским службама. Управо тај поступак сада је предмет додатног преиспитивања.

Меган Маркл

Сцена

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Према извјештавању ИТВ њуза, писмо је написала Розлин Лавлес, прва супруга Томаса Маркла. Полиција је навела да је послато као упозорење повезано са безбедношћу Меган, али да је садржало и оптужбе о наводним преступима њеног оца у иностранству.

Меган објаснила зашто је прекинула контакт са оцем

Меган је поводом нових навода саопштила да је дубоко узнемирена и да су њене мисли са дјецом која су можда претрпела насиље. Писмо са ранијим оптужбама навела је као разлог због којег је прекинула контакт са оцем.

У првом саопштењу поменула је 2018. годину, док полицијска евиденција показује јануар 2019. Њен представник касније је објаснио да је могла да погреши за неколико мјесеци и да датум из званичне евиденције треба сматрати меродавним.

Истрага на Филипинима, Маркл негира оптужбе

Филипинске власти истражују наводе да је Томас Маркл посједовао фотографије и други материјал који приказује сексуално злостављање дјеце. Према медијским извјештајима, случај је пријавио његов син, Томас Маркл Млађи, након наводног проналаска материјала међу очевим стварима. Маркл Старији одбацио је оптужбе и назвао их лажима.

Принц Хари и Меган Маркл

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Суд у граду Себу одобрио је преглед података са његових дигиталних уређаја. Надлежни проверавају предати материјал, а наводи који су покренули истрагу не представљају доказ кривице.

Преиспитује се и поступање британске полиције

Случај је у међувремену отворио питање одговорности лондонске полиције. Независно тијело за надзор полицијског поступања, ИОПЦ, саопштило је да ће истражити зашто оптужбе из писма нису својевремено прослијеђене надлежним органима у другим државама.

Полиција је најавила да ће наводе сада доставити одговарајућим службама у иностранству. Када је ријеч о Вилијаму и Кејт, за сада остаје непознато да ли су и у којој мјери били упознати са садржајем писма, преноси Пејџ сикс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Меган Маркл

принц Хари

краљевска породица

Томас Маркл

Принц Вилијам

Кејт Мидлтон

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