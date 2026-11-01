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Језива Ноћ вјештица: Пет малољетник избодено на забави

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01.11.2026 18:48

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Полицајци Велике Британије поредани једни поред други, окренути леђима.
Фото: Pexels/Bob Jenkin

Пет малољетника тешко је повређено у нападу ножем на забави поводом Ноћи вјештица у Енглеској, саопштила је полиција.

Напад се догодио синоћ у Чендлерс Форду, близу града Истли на југу Енглеске, јавља ББЦ .

Полиција је позвана непосредно послије 22:30. Петоро повређених младића, тројица узраста 16 и двојица узраста 17 година, превезени су у болницу са тешким повредама. Полиција сумња да је непозната група људи успела да уђе на забаву одржану у кући у Парк Роуду, након чега се догодио напад ножем.

Полиција је апеловала на све који су можда видјели напад или имали информације о њему да се јаве. Подручје око куће је и даље ограђено полицијском траком, а истрага је у току. Главна истражитељка, детективка полицијска полиција Елизабет Пири, рекла је да је свјесна узнемирености коју је инцидент изазвао међу локалним становништвом и захвалила им се на стрпљењу

Истрчао је из куће и викао да је избоден ножем.

Један од свједока је рекао да је на мјесто напада стигло неколико возила хитне помоћи, укључујући и хеликоптер хитне медицинске службе. Други свједок је рекао да је видио особу како истрчава из куће и виче да је избодена ножем и да је јуре двије особе.

Британска посланица Лиз Џарвис такође је говорила о нападу. „Моје мисли су са жртвама и њиховим породицама и свима који су погођени синоћњим инцидентом у Чендлеровом Форду. Захваљујем нашој локалној полицији и службама за хитне случајеве на брзој реакцији“, написала је данас на Сјуу. „Важно је не спекулисати и не ширити непровјерене информације“, додала је.

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Тагови :

малољетници

напад ножем

Енглеска

Ноћ вјештица

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