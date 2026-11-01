Демонстрације и у Швајцарској? Полиција користила водене топове

Аутор:АТВ редакција
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У Цириху и Базелу одржани су протести током којих је дошло до сукоба демонстраната и полиције, објавио је портал "Свисинфо".
У Цириху је синоћ око 23.00 часа дошло до сукоба између љевичарских демонстраната и полиције у околини улице Лангштрасе и трга Хелветиаплац, преноси швајцарски "Блик".
Поједини учесници протеста запалили су барикаде, након чега је полиција интервенисала уз употребу водених топова.
Градска полиција у Цириху саопштила је да се међу учесницима налазио велики број особа обучених у костиме, оцјењујући да је ријеч о групи склоној насиљу.
Полиција је против учесника протеста употријебила водене топове, сузавац и гумену муницију.
Из полиције су критиковали и присуство великог броја посматрача који су, како је наведено, додатно отежавали спровођење интервенције.
Посебно озбиљан инцидент догодио се када полиција, упркос позиву да интервенише због саобраћајне несреће у којој је један малољетник задобио тешке повреде ногу, није успјела да стигне до мјеста догађаја јер ју је група људи ометала.
Том приликом оштећено је полицијско возило, а полицајци су били принуђени да се повуку, преноси Срна.
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На више локација горјели су контејнери, електрични бицикли и електрични тротинети, а запаљен је и један аутомобил.
Оштећена су и стакла на стајалишту градског превоза, као и на продајним објектима у близини трга Хелветиаплац.
Ситуација се смирила око 1.30 часова послије поноћи, али су полицијске снаге у већем броју остале на терену.
Протест у Цириху није био пријављен нити одобрен, а на његово одржавање позвале су екстремно љевичарске групе.
Неодобрени протест одржан је синоћ и у Базелу, гдје је око 150 особа прошло кроз центар града, што је довело до привременог прекида јавног превоза.
Протести су одржани под слоганом "Доста је било - и у Швајцарској такође", чиме је повучена паралела са актуелним дешавањима у Француској.
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