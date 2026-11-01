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Демонстрације и у Швајцарској? Полиција користила водене топове

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01.11.2026 17:27

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Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thibault Camus

У Цириху и Базелу одржани су протести током којих је дошло до сукоба демонстраната и полиције, објавио је портал "Свисинфо".

У Цириху је синоћ око 23.00 часа дошло до сукоба између љевичарских демонстраната и полиције у околини улице Лангштрасе и трга Хелветиаплац, преноси швајцарски "Блик".

Поједини учесници протеста запалили су барикаде, након чега је полиција интервенисала уз употребу водених топова.

Градска полиција у Цириху саопштила је да се међу учесницима налазио велики број особа обучених у костиме, оцјењујући да је ријеч о групи склоној насиљу.

Полиција је против учесника протеста употријебила водене топове, сузавац и гумену муницију.

Из полиције су критиковали и присуство великог броја посматрача који су, како је наведено, додатно отежавали спровођење интервенције.

Посебно озбиљан инцидент догодио се када полиција, упркос позиву да интервенише због саобраћајне несреће у којој је један малољетник задобио тешке повреде ногу, није успјела да стигне до мјеста догађаја јер ју је група људи ометала.

Том приликом оштећено је полицијско возило, а полицајци су били принуђени да се повуку, преноси Срна.

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На више локација горјели су контејнери, електрични бицикли и електрични тротинети, а запаљен је и један аутомобил.

Оштећена су и стакла на стајалишту градског превоза, као и на продајним објектима у близини трга Хелветиаплац.

Ситуација се смирила око 1.30 часова послије поноћи, али су полицијске снаге у већем броју остале на терену.

Протест у Цириху није био пријављен нити одобрен, а на његово одржавање позвале су екстремно љевичарске групе.

Неодобрени протест одржан је синоћ и у Базелу, гдје је око 150 особа прошло кроз центар града, што је довело до привременог прекида јавног превоза.

Протести су одржани под слоганом "Доста је било - и у Швајцарској такође", чиме је повучена паралела са актуелним дешавањима у Француској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

демонстрације

Цирих

Базел

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