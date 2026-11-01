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Европа горјела током „Ноћи вјештица“: Нереди, пљачке и сукоби с полицијом

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01.11.2026 09:40

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Особа обучена у костим Бетмена стоји испред запаљеног контејнера за смеће у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Florian Wiegand/dpa via AP

Нереди широм Европе током „Ноћи вјештица“: У Њемачкој и Француској протести због трошкова живота прерасли у сукобе с полицијом, пљачке и хапшења.

У центру Франкфурта у суботу касно увече демонстранти су пљачкали продавнице, а дошло је и до сукоба с полицијом у том и другим њемачким градовима, након што су се масовни протести због трошкова живота, који су углавном протекли мирно, претворили у насиље.

Осим Франкфурта, инциденти су забиљежени и у Берлину, Келну и Хамбургу. Полиција је саопштила да је користила водене топове како би растјерала демонстранте који су на припаднике хитних служби бацали пиротехничка средства, каменице и флаше.

„Ген З регелт“ предводио протесте у Њемачкој

Хиљаде људи претходно су учествовале у демонстрацијама које је организовала група „Ген З регелт“, што у преводу значи „Генерација З преузима ствари у своје руке“.

Демонстранти су протестовали због недовољног финансирања школа, високих трошкова живота, смањења јавне потрошње и обавезног служења војног рока.

Њемачка протести
Њемачка протести
Таnjug/Boris Roessler/dpa via AP

Немири у Њемачкој услиједили су након сличних масовних протеста младих у Француској, гдје је у суботу демонстрирало више од 320.000 људи.

Велики дио главне франкфуртске трговачке улице био је блокиран полицијом. Портпарол полиције изјавио је да је у граду ухапшен велики број људи.

Власти у Франкфурту, Минхену и Берлину процијениле су да је на протестима било до 18.000 људи, што је приближно половина броја који су организатори најавили на својој интернет страници. Њемачки медији наводе да су десетине хиљада људи протестовале у градовима широм земље.

Портпаролка групе „Ген З регелт“ Лина Фридрих изјавила је да су демонстрације организоване како би се „борили за мир и слободу, а не за рат и принуду“.

„Најважније нам је да се унаприједи подршка здравственом и образовном систему. Противимо се обавезном служењу војног рока и залажемо се за праведнију расподјелу намета“, рекла је она.

Иако су протести током дана углавном протекли мирно, ситуација се погоршала након што је пао мрак.

Франкфуртска полиција саопштила је на друштвеној мрежи Икс да су у центру града избили „насилни нереди“. Разбијени су излози неколико продавница, а на припаднике хитних служби бачени су Молотовљеви коктели, навела је полиција.

Упад у продавницу оружја

У каснијим саопштењима званичници су навели да су разбијени и излози продавнице оружја, као и да су након хапшења једног осумњиченог заплијењена два комада оружја.

Роман Посек, министар унутрашњих послова покрајине Хесен, чији је Франкфурт највећи град, изјавио је да се протестима придружило „око 100 јасно идентификованих љевичарских екстремиста“. Додао је да је „срамно“ како су се демонстрације завршиле.

Њемачка протести
Њемачка протести
Таnjug/Andreas Arnold/dpa via AP

„Свима су нам пред очима слике из Француске – пљачкање, паљење кућа, паљење полицијских возила и напади на полицајце. Француска не смије да буде узор у том погледу“, рекао је Посек.

Протести у Њемачкој одржани су истог дана када и друге велике демонстрације широм Европе.

Протести у Француској

У Француској је више од 320.000 људи учествовало у трећем узастопном викенду протеста у градовима широм земље. Демонстранти су захтијевали мјере за рјешавање проблема високих трошкова живота и лошег стања јавних служби, посебно у сектору образовања.

Француска протести
Француска протести
Таnjug/AP Photo/Teresa Suarez

Широм Француске распоређено је на хиљаде полицајаца како би обезбјеђивали демонстрације, а у појединим градовима полиција је користила сузавац против демонстраната. Више од 500 људи ухапшено је након сукоба у Тулузу, Лиону и Марсеју.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је да је један полицајац повријеђен Молотовљевим коктелом. Полиција у Паризу саопштила је да је неколико стотина изгредника напало припаднике безбједносних снага различитим предметима.

Протести у Италији, Португалу и другим европским државама

Протести су одржани и у Италији, гдје је у Риму и Торину дошло до више сукоба између полиције и демонстраната.

У Португалу је полиција интервенисала како би уклонила нови камп са шаторима, подигнут након што је на хиљаде људи изашло на улице због закона о издавању станова. Демонстранти тврде да би тај закон могао додатно да погорша стамбену кризу у земљи, у којој су цијене некретнина више него удвостручене током претходне деценије.

Португал протести
Португал протести
Таnjug/AP Photo/Armando Franca

У посљедње вријеме углавном млади демонстранти излазе или су излазили на улице у бројним европским земљама, међу којима су Француска, Белгија, Ирска, Шпанија, Португал, Италија, Грчка и Албанија.

Иако се конкретни захтјеви разликују од земље до земље, демонстранти се углавном фокусирају на проблеме повезане с трошковима живота, попут доступности станова, квалитета образовања, корупције и смањења издвајања за јавне службе.

Злоупотреба мирних протеста од стране насилних група

Међутим, треба указати и на то да су поједини учесници нереда искористили мирне протесте за пљачке и насиље. У више градова забиљежени су напади на полицију, паљење и пљачкање продавница, посебно након што је пао мрак.

Такви инциденти забиљежени су, између осталог, на улицама Француске, Њемачке и Белгије. Ипак, важно је разликовати учеснике мирних демонстрација од оних који су учествовали у насиљу и кршењу закона.

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Тагови :

Протести у Европи

Француска

Њемачка

Португал

демонстрације

Сукоб

Полиција

Пљачка

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