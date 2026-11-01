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Сјеверна Кореја извела највећу пљачку криптовалута у историји

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01.11.2026 08:49

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Haker
Фото: Pexel/Tima Miroshnichenko

Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) потврдио је да Сјеверна Кореја стоји иза великог хакерског напада на Бајнанс (Binance), највећу свјетску берзу криптовалута. У нападу изведеном 29. октобра украдена је дигитална имовина вриједна око 6,3 милијарде долара, што се сматра највећом крађом криптовалута до сада.

ФБИ је касно у суботу објавио да је за напад одговорна сјевернокорејска хакерска група Трејдертрејтор (TraderTraitor). Исту групу раније је као починиоца идентификовала америчка компанија ТРМ лабс (TRM Labs), која се бави анализом трансакција криптовалута.

Украдене милијарде пребацили за само 20 минута

Према анализи ТРМ лабса, нападачи су већину од 6,3 милијарде долара украдених криптовалута премјестили у року од само 20 минута. Вјерује се да су покушавали што брже да пребаце средства како би спријечили њихово замрзавање.

ФБИ је потврдио да америчке власти прате кретање украдене дигиталне имовине. Заједно са америчком Тајном службом и пореском истражном службом утврдио је да нападачи украдена средства углавном претварају у криптовалуту етеријум (Ethereum).

ФБИ прати покушаје прања украденог новца

„Примијетили смо да актери из Трејдертрејтора претварају украдену имовину“, саопштио је ФБИ, наводећи да се највећи дио средстава претвара у етеријум.

„Очекује се да ће се та имовина додатно 'опрати' тако што ће се претварати посредством децентрализованих финансија (DeFi) и услуга за тренутну размјену криптовалута, док је припремају за даље фазе прања новца“, саопштио је ФБИ.

Таквим премјештањем и претварањем криптовалута нападачи покушавају да отежају праћење украденог новца. ФБИ је објавио и адресе дигиталних новчаника које повезује са сјевернокорејским хакерима.

Америчке власти позвале су берзе криптовалута, пружаоце услуга размјене дигиталне имовине и компаније које анализирају блокчејн (blockchain) да блокирају трансакције повезане са тим адресама како би спријечиле даље премјештање украдених средстава.

Бајнанс тврди да је покрио 90 одсто украденог износа

Бајнанс је у суботу објавио да је сопственим средствима успио да покрије 90 одсто имовине украдене током напада. Компанија је за покривање губитака издвојила око 6,34 милијарде долара како њени корисници не би остали без својих криптовалута.

Преосталих 10 одсто односи се на токене којима се рјеђе тргује и које је теже набавити у великим количинама. Из Бајнанса су поручили да ће им можда бити потребно више времена како би обезбиједили преосталу имовину.

„Бајнанс ће сносити финансијске посљедице крађе имовине, а не наши корисници“, саопштила је компанија на друштвеној мрежи Икс (X).

За покривање штете Бајнанс је искористио и дио свог резервног Фонда за заштиту имовине корисника (Secure Asset Fund for Users – SAFU), вриједног приближно милијарду долара, који служи за заштиту корисника у случају великих безбједносних пропуста.

Украдени биткоин, етеријум и стабилне криптовалуте

Међу украденом имовином налазе се биткоин, етеријум и стабилне криптовалуте (stablecoins), попут Тетера (Tether) и Ју-Ес-Ди коина (USD Coin), чија је вриједност везана за традиционалне валуте, најчешће амерички долар.

За разлику од биткоина и етеријума, издаваоци појединих стабилних криптовалута могу да замрзну токене повезане са крађом. Због тога је након напада дио украдене имовине блокиран, док се остатак покушава пронаћи праћењем трансакција.

Бајнанс је након напада привремено обуставио исплате криптовалута. Компанија је најавила да планира да их поново омогући у недјељу, 1. новембра, након завршетка додатних безбједносних провјера.

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Тагови :

ФБИ

Сјеверна Кореја

криптовалута

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