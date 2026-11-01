Сјеверна Кореја извела највећу пљачку криптовалута у историји

Аутор:АТВ редакција
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Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) потврдио је да Сјеверна Кореја стоји иза великог хакерског напада на Бајнанс (Binance), највећу свјетску берзу криптовалута. У нападу изведеном 29. октобра украдена је дигитална имовина вриједна око 6,3 милијарде долара, што се сматра највећом крађом криптовалута до сада.
ФБИ је касно у суботу објавио да је за напад одговорна сјевернокорејска хакерска група Трејдертрејтор (TraderTraitor). Исту групу раније је као починиоца идентификовала америчка компанија ТРМ лабс (TRM Labs), која се бави анализом трансакција криптовалута.
Према анализи ТРМ лабса, нападачи су већину од 6,3 милијарде долара украдених криптовалута премјестили у року од само 20 минута. Вјерује се да су покушавали што брже да пребаце средства како би спријечили њихово замрзавање.
The FBI is releasing information advising the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) was responsible for the theft of more than $6 billion USD in virtual assets from cryptocurrency exchange, Binance, on or about October 29, 2026. The FBI refers to this specific North Korean malicious cyber activity as "TraderTraitor."
The FBI, together with partners at the USSS and IRS-CI, has observed TraderTraitor actors converting stolen assets primarily into Ethereum (ETH). It is expected these assets will then be further laundered by converting them using DeFi and instant swap services as they prepare them for further laundering stages.
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FBI, USSS, and IRS-CI are urging private sector entities including THORNode operators, RPC node operators, instant exchanges, DeFi services, blockchain analytics firms, and other virtual asset service providers to block transactions with or derived from addresses TraderTraitor actors are using to launder these stolen assets.
A list of addresses associated with this activity is available here: https://t.co/g0oIWx0WeD— FBI Cyber Branch (@FBICyberBranch) October 31, 2026
ФБИ је потврдио да америчке власти прате кретање украдене дигиталне имовине. Заједно са америчком Тајном службом и пореском истражном службом утврдио је да нападачи украдена средства углавном претварају у криптовалуту етеријум (Ethereum).
„Примијетили смо да актери из Трејдертрејтора претварају украдену имовину“, саопштио је ФБИ, наводећи да се највећи дио средстава претвара у етеријум.
„Очекује се да ће се та имовина додатно 'опрати' тако што ће се претварати посредством децентрализованих финансија (DeFi) и услуга за тренутну размјену криптовалута, док је припремају за даље фазе прања новца“, саопштио је ФБИ.
Таквим премјештањем и претварањем криптовалута нападачи покушавају да отежају праћење украденог новца. ФБИ је објавио и адресе дигиталних новчаника које повезује са сјевернокорејским хакерима.
Америчке власти позвале су берзе криптовалута, пружаоце услуга размјене дигиталне имовине и компаније које анализирају блокчејн (blockchain) да блокирају трансакције повезане са тим адресама како би спријечиле даље премјештање украдених средстава.
Бајнанс је у суботу објавио да је сопственим средствима успио да покрије 90 одсто имовине украдене током напада. Компанија је за покривање губитака издвојила око 6,34 милијарде долара како њени корисници не би остали без својих криптовалута.
Преосталих 10 одсто односи се на токене којима се рјеђе тргује и које је теже набавити у великим количинама. Из Бајнанса су поручили да ће им можда бити потребно више времена како би обезбиједили преосталу имовину.
„Бајнанс ће сносити финансијске посљедице крађе имовине, а не наши корисници“, саопштила је компанија на друштвеној мрежи Икс (X).
За покривање штете Бајнанс је искористио и дио свог резервног Фонда за заштиту имовине корисника (Secure Asset Fund for Users – SAFU), вриједног приближно милијарду долара, који служи за заштиту корисника у случају великих безбједносних пропуста.
Међу украденом имовином налазе се биткоин, етеријум и стабилне криптовалуте (stablecoins), попут Тетера (Tether) и Ју-Ес-Ди коина (USD Coin), чија је вриједност везана за традиционалне валуте, најчешће амерички долар.
За разлику од биткоина и етеријума, издаваоци појединих стабилних криптовалута могу да замрзну токене повезане са крађом. Због тога је након напада дио украдене имовине блокиран, док се остатак покушава пронаћи праћењем трансакција.
Бајнанс је након напада привремено обуставио исплате криптовалута. Компанија је најавила да планира да их поново омогући у недјељу, 1. новембра, након завршетка додатних безбједносних провјера.
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