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Хаос на улицама Француске: Сукоби демонстраната и полиције, стотине ухапшених

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31.10.2026 21:49

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Хаос на улицама Француске: Сукоби демонстраната и полиције, стотине ухапшених
Фото: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Масовни протести одржани су у суботу широм Француске, а на улице је изашло око 320.000 људи незадовољних високим трошковима живота и све лошијим условима у школама. Иако су окупљања почела мирно, у више градова дошло је до жестоких сукоба демонстраната и полиције.

Према подацима француског Министарства унутрашњих послова, само у Паризу окупило се око 70.000 демонстраната, док је широм земље приведено 296 особа.

Најозбиљнији сукоби забиљежени су у Паризу и Лиону, гдје је полиција у касним послијеподневним часовима употријебила сузавац како би растјерала окупљене.

Полицајце захватио пламен

На улицама француске пријестонице одјекивале су пиротехничке експлозије, а ситуација је додатно ескалирала када су поједини демонстранти почели да бацају запаљиве направе на припаднике интервентне полиције.

На снимцима које је објавила француска телевизија БФМТВ види се како демонстранти гађају полицајце запаљивим направама, након чега је неколико припадника полиције захватио пламен.

Напетости су посебно порасле када су демонстранти стигли до краја планиране руте протеста на јужној периферији Париза.

Интервентна полиција наредила је окупљенима да напусте подручје, али је растјеривање демонстраната текло споро, што је довело до нових сукоба.

Нереди и у другим француским градовима

Осим у Паризу и Лиону, сукоби демонстраната и полиције забиљежени су и у Марсељу, Рену и Тулузу.

У Марсељу су на улицама запаљени различити предмети, а ватрогасци су интервенисали како би угасили пожаре.

У Рену су поједини демонстранти испаљивали пројектиле према полицијским службеницима, потврдила је локална префектура.

Због масовних окупљања широм Француске било је распоређено око 70.000 полицајаца и припадника других безбједносних служби.

Сличан број припадника безбједносних снага био је ангажован и претходног викенда, када су власти углавном успјеле да спријече насиље и уништавање имовине какво је забиљежено 17. октобра.

Зашто Французи протестују?

Протесте су организовали синдикати, школске и студентске организације, као и покрет Жутих прслука, који се у Француској појавио 2018. године.

Првобитно су на улице изашли млади, незадовољни недостатком наставног особља и опреме у школама.

Протести трају већ седмицама, а од средине октобра придружиле су им се и друге групе грађана, првенствено због високих трошкова живота.

Незадовољство грађана тако је прерасло у масовне демонстрације широм земље, које су у суботу у више градова прерасле у насилне сукобе са полицијом.

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Тагови :

Француска

Протести

протести у Француској

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