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Лавров покренуо питања замрзавања имовине, пљенидбе бродова, санкција

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31.10.2026 20:19

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Министар спољних послова Мексика Роберто Веласко, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, министар спољних послова Саудијске Арабије Фејсал бин Фархан и министар спољних послова Турске Хакан Фидан присуствују састанку министара спољних послова Г20 у Атланти, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Megan Varner/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров дао је свеобухватну процјену деструктивних акција које подривају међународну трговину, укључујући заплијене трговачких бродова, санкције и замрзавање имовине и друге бескрупулозне методе на састанку министара спољних послова Г20 у Атланти, саопштило је руско Министарство спољних послова.

Лавров је изложио ставове Русије о изворима глобалних тензија, "посебно у областима критичним за глобалну економију: енергетској и прехрамбеној безбједности и стабилном функционисању ланаца снабдијевања и бродских рута на отвореној и недискриминаторној основи", пренио је ТАСС.

"Нагласили смо важност јачања мултиполарног свјетског поретка, реформе економског управљања и сузбијања нелојалне конкуренције и неоколонијалних пракси", саопштено је из Министарства, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

санкције

Самит Г20

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