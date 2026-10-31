Лавров покренуо питања замрзавања имовине, пљенидбе бродова, санкција

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров дао је свеобухватну процјену деструктивних акција које подривају међународну трговину, укључујући заплијене трговачких бродова, санкције и замрзавање имовине и друге бескрупулозне методе на састанку министара спољних послова Г20 у Атланти, саопштило је руско Министарство спољних послова.
Лавров је изложио ставове Русије о изворима глобалних тензија, "посебно у областима критичним за глобалну економију: енергетској и прехрамбеној безбједности и стабилном функционисању ланаца снабдијевања и бродских рута на отвореној и недискриминаторној основи", пренио је ТАСС.
"Нагласили смо важност јачања мултиполарног свјетског поретка, реформе економског управљања и сузбијања нелојалне конкуренције и неоколонијалних пракси", саопштено је из Министарства, преноси Срна.
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