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Трамп објавио мапу Гренланда као америчку војну базу

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31.10.2026 18:05

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Доналд Трамп објавио је мапу на којој је Гренланд приказан као америчка војна база, што је поново скренуло пажњу на планове Вашингтона за војно присуство на стратешки важном арктичком острву.
Фото: Truthsocial/ Donald J. Trump/printscreen

Предсједник САД Доналд Трамп подијелио је мапу која приказује Гренланд као базу за америчко ратно ваздухопловство.

"Добродошли на Гренланд", пише на мапи, објављеној на његовом налогу "Трут сошл".

У септембру су САД, Данска и Гренланд потписале трилатерални споразум о безбједности усмјерен на јачање безбједности на Гренланду, Арктику и сјеверноатлантском региону.

Трамп је рекао да ће споразум отворити пут САД да успоставе двије војне базе на острву.

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Тагови :

Америка

Доналд Трамп

Војна база

Гренланд

Гренланд Трамп

Мапа

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