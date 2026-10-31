Трамп објавио мапу Гренланда као америчку војну базу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп подијелио је мапу која приказује Гренланд као базу за америчко ратно ваздухопловство.
"Добродошли на Гренланд", пише на мапи, објављеној на његовом налогу "Трут сошл".
У септембру су САД, Данска и Гренланд потписале трилатерални споразум о безбједности усмјерен на јачање безбједности на Гренланду, Арктику и сјеверноатлантском региону.
Трамп је рекао да ће споразум отворити пут САД да успоставе двије војне базе на острву.
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