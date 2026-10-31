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Навроцки оптужио Туска за насилно преузимање највишег суда у земљи

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31.10.2026 16:41

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Навроцки оптужио Туска за насилно преузимање највишег суда у земљи
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ezra Acayan

Предсједник Пољске Карол Навроцки оптужио је данас премијера те земље Доналда Туска за насилно преузимање Уставног суда, након што је суспендован предсједник највишег суда у земљи Богдан Свјачевски, савезник претходне крајње десничарске владе.

"У Републици Пољској дошло до нарушавања јавног поретка и насилног преузимања једног уставног тијела", изјавио је Навроцки у саопштењу које је, у његово име, прочитао један од његових сарадника испред зграде суда рано јутрос, преноси Ројтерс.

Шеф кабинета пољског предсједника Павел Шефернакер изјавио је рано јутрос да је Навроцки сазвао је хитне консултације са представницима парламентарних странака о сукобу око Уставног суда, али није прецизирао вријеме консултација.

Доналд Туск
Доналд Туск
Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Пољски предсједник је у петак прекинуо лет за Африку, како би реаговао на новонасталу ситуацију и упутио се директно ка суду, гдје су биле распоређене снаге полиције за разбијање демонстрација, док је неколико стотина окупљених захтијевало повратак Свјечковског на функцију.

Касно синоћ је Уставни суд саопштио да је судија са најдужим стажом, Ана Корвин-Пјотровска, суспендовала Богдана Свјечковског - председника суда којег је именовао Тусков претходник из редова крајње деснице, и да она сада преузима управљање судом.

Овај потез је додатно заоштрио сукоб између Навроцког, савезника претходне националистичке владе, и проевропске владе премијера Доналда Туска око контроле над правосуђем.

Туск је раније на платформи X поручио да његова влада настоји да поврати владавину права, коју су, према наводима Европске уније, његови претходници, странка Право и правда, поткопавали.

"Овај процес је тежак, понекад чак и болан, и захтева одлучне потезе. Другог пута нема", навео је Туск.

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Тагови :

Пољска

Доналд Туск

Карол Навроцки

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