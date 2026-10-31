Француска под опсадом: 70.000 полицајаца на улицама, очекују се масовни протести

Аутор:АТВ редакција
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Париска полиција спровела је 1.200 провјера на жељезничким станицама и околним подручјима на дан протеста у намјери да идентификује изгреднике.
Како је полиција објавила на "Иксу", циљ је спријечити демонстранте од паљења петарди, средстава за ватромет, ношења оштрих и других забрањених предмета на протестима.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је на протестима широм земље због високих трошкова живота до 14.00 часова ухапшено 27 особа, и да ситуација широм земље "дјелује генерално мирно".
У саопштењу се наводи да у демонстрацијама широм земље учествује 15.000 људи и додаје да је до истог времена прошле суботе било ухапшено 217 особа.
Вечерас се широм земље очекује више стотина хиљада демонстраната, наводи ДПА.
Полиција је, такође, распоредила "сва расположива средства" и у ваздуху како би осигурала безбједност.
Према званичној наредби, дронови са камерама снимају и преносе фотографије ситуације у главном граду Француске.
Као и прошлог викенда, око 70.000 полицајаца и других припадника безбједносних снага распоређено је широм земље како би се спријечили озбиљни изливи насиља и пљачке.
Демонстрације су позвали синдикати, школске и студентске организације, као и покрет "Жутих прслука", а очекује се да ће већина маршева почети рано поподне.
Полицијски час и ограничења за скупове остали су на снази након што су изгредници у више градова почетком мјесеца нанијели велику штету имовини.
Младим људима у Француској, који већ седмицама демонстрирају тражећи боље особље и опрему у школама, од средине октобра придружиле су се и друге групе, протестујући првенствено због високих трошкова живота, преноси Срна.
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