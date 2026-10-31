Logo

Француска под опсадом: 70.000 полицајаца на улицама, очекују се масовни протести

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 16:38

Коментари:

0
Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

Париска полиција спровела је 1.200 провјера на жељезничким станицама и околним подручјима на дан протеста у намјери да идентификује изгреднике.

Како је полиција објавила на "Иксу", циљ је спријечити демонстранте од паљења петарди, средстава за ватромет, ношења оштрих и других забрањених предмета на протестима.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је на протестима широм земље због високих трошкова живота до 14.00 часова ухапшено 27 особа, и да ситуација широм земље "дјелује генерално мирно".

У саопштењу се наводи да у демонстрацијама широм земље учествује 15.000 људи и додаје да је до истог времена прошле суботе било ухапшено 217 особа.

Вечерас се широм земље очекује више стотина хиљада демонстраната, наводи ДПА.

Полиција је, такође, распоредила "сва расположива средства" и у ваздуху како би осигурала безбједност.

Према званичној наредби, дронови са камерама снимају и преносе фотографије ситуације у главном граду Француске.

Као и прошлог викенда, око 70.000 полицајаца и других припадника безбједносних снага распоређено је широм земље како би се спријечили озбиљни изливи насиља и пљачке.

Демонстрације су позвали синдикати, школске и студентске организације, као и покрет "Жутих прслука", а очекује се да ће већина маршева почети рано поподне.

Полицијски час и ограничења за скупове остали су на снази након што су изгредници у више градова почетком мјесеца нанијели велику штету имовини.

Младим људима у Француској, који већ седмицама демонстрирају тражећи боље особље и опрему у школама, од средине октобра придружиле су се и друге групе, протестујући првенствено због високих трошкова живота, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

протести у Француској

демонстрације

Полиција

војска

Коментари (0)

Више из рубрике

Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава

Свијет

Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава

2 ч

0
На фотографији је приказан дио комплекса Московског кремља у Русији. У средишту се истиче Спаска кула са препознатљивим великим сатом и зеленим шиљатим кровом, док се са десне стране види дио црквеног здања са готичким архитектонским елементима. У првом плану налазе се украшене црне уличне свјетиљке, а црвене зидине и грађевине кремља доминирају кадром.

Свијет

Русија нуди Зеленском прилику да ријеши украјински сукоб

2 ч

0
Лора Карон, осуђена наставница због сполног односа са учеником у којем му је родила дијете

Свијет

Била му је наставница, а онда је родила његово дијете: Годинама крила истину, сада јој пријети робија!

2 ч

0
За два дана пристигло готово 1.000 миграната

Свијет

За два дана пристигло готово 1.000 миграната

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима