За два дана пристигло готово 1.000 миграната

Аутор:АТВ редакција
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Готово 1.000 миграната прешло је Ламанш и ушло у Велику Британију за два дана након паузе од три седмице, пише "Дејли мејл".
Око 671 особа у девет чамаца стигла је јуче на обале Британије. Само дан раније, 263 особе у три чамца прешле су Ламанш, чиме је прекинуто 21-дневно раздобље, најдужи период без долазака ове године усред немирног мора и вјетра.
Међу мигрантима је и већи број дјеце.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, укупан број долазака за 2026. годину износио је 21.869.
Влада је саопштила да су преласци значајно смањени, са најмањим бројем љетњих долазака.
Министар унутрашњих послова у сјенци Крис Филп рекао је да чамци настављају да долазе, кријумчари настављају да раде, а лабуристи настављају да измишљају изговоре.
"Лабуристи су преслаби да зауставе чамце. Премијер Енди Бернам је више забринут да смири своје љевичарске посланике него да предузме оштре мјере потребне за обезбјеђивање наших граница и депортацију илегалних имиграната", рекао је он.
Према његовим ријечима, само конзервативци имају кичму да спроведу план за границе који укључује напуштање Европског суда о људским правима и депортацију свих илегалних имиграната, преноси Срна.
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