Прорадио вулкан Мајон, евакуисано више од 1.400 људи

Аутор:АТВ редакција
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Више од 1.400 људи у провинцији Албај на сјеверу Филипина евакуисано је након ерупције вулкана Мајон, саопштиле су локалне власти.
Евакуисани, који су живели у сталној зони опасности вулкана од шест километара, премјештени су у безбједнија подручја. Филипинска национална полиција строго је забранила улазак у зону опасности.
Власти су регистровале умјерену експлозивну ерупцију вулкана Мајон, генеришући облак који се подигао 3.000 метара изнад кратера. Филипински институт за вулканологију и сеизмологију истог дана је подигао ниво узбуне за вулкан са 2 на 3, при чему је ниво 5 највиши.
Мајон, познат по свом готово савршеном конусном облику, један је од најактивнијих вулкана на Филипинима и има дугу историју експлозивних ерупција, подсјећа Синхуа, преноси Срна.
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