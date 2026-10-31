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Прорадио вулкан Мајон, евакуисано више од 1.400 људи

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31.10.2026 15:06

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Ерупција вулкана Мајон, посматрана из града Дарага, у провинцији Албај на Филипинима, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Zalrian Sayat

Више од 1.400 људи у провинцији Албај на сјеверу Филипина евакуисано је након ерупције вулкана Мајон, саопштиле су локалне власти.

Евакуисани, који су живели у сталној зони опасности вулкана од шест километара, премјештени су у безбједнија подручја. Филипинска национална полиција строго је забранила улазак у зону опасности.

Власти су регистровале умјерену експлозивну ерупцију вулкана Мајон, генеришући облак који се подигао 3.000 метара изнад кратера. Филипински институт за вулканологију и сеизмологију истог дана је подигао ниво узбуне за вулкан са 2 на 3, при чему је ниво 5 највиши.

Мајон, познат по свом готово савршеном конусном облику, један је од најактивнијих вулкана на Филипинима и има дугу историју експлозивних ерупција, подсјећа Синхуа, преноси Срна.

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Тагови :

Вулкан Мајон

ерупција вулкана

евакуација

Земљотрес Филипини

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