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Тешко стање! Денга грозница већ однијела 418 живота, не очекује се стишавање епидемије

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31.10.2026 13:21

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Пацијенти примају терапију током епидемије малих богиња, док чланови породице сједе поред њих у препуној болници у Даки, у Бангладешу, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mahmud Hossain Opu

Бангладеш је у октобру забиљежио 173 смртна случаја од денга грознице, највише у једном мјесецу ове године, а здравствени стручњаци упозоравају да се значајније смиривање епидемије не очекује прије децембра.

Према подацима Министарства здравља те земље, од почетка године до 30. октобра од денге је умрло 418 људи, док је више од 133.000 хоспитализовано, пренио је Ројтерс.

Број смртних случајева у октобру премашио је септембарски, када је забиљежено 148 жртава.

Љекари упозоравају да се многи обољели од денге јављају у болнице тек када развију озбиљне компликације.

У државној болници и медицинском колеџу "Шахид Сухраварди" у Даки тренутно се лечи 279 пацијената, а у једном дану примљено је 67 нових, казао је директор установе Мирза Голам Сарвар.

Специјалиста интерне медицине АБМ Абдулах указао је да поновне инфекције, као и кашњење у дијагностиковању и започињању лијечења, могу да доведу до тежих облика болести и смртних исхода, преноси Танјуг.

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Здравствени стручњаци упозоравају и да присуство сва четири серотипа вируса денге повећава ризик од тешког обољења, јер особа која је прележала инфекцију једним сојем може касније да буде заражена другим.

Ентомолог Кабирул Башар са Универзитета Џахангирнагар је оцијенио да је мало вјероватно да ће број смртних случајева да настави да расте темпом забележеним у октобру, али да ће се преношење вируса наставити и током новембра.

Он је навео да би пад броја обољелих могао да буде "скроман" и да се значајније побољшање не очекује прије децембра.

Бангладеш још није увео вакцину против денге, али надлежни разматрају ту могућност као дугорочну мјеру.

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Тагови :

Денга

вирус

Бангладеш

епидемија

комарац

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