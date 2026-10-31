Logo

Број жртава еболе премашио 5.000, стопа смртности 48,6 одсто

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 10:03

Коментари:

0
Техничари у погону компаније bioMérieux у Солт Лејк Ситију, Јута, 11. јуна 2026. године, припремају BioFire Global Fever Special Pathogens Panel за испоруку у зоне епидемије еболе у ​​Централној и Источној Африци.
Фото: Niki Chan Wylie/Tanjug/AP

Број потврђених смртних случајева од еболе у ​​Демократској Републици Конго /ДР Конго/ премашио је 5.000, са укупно више од 10.350 потврђених случајева, саопштило је Министарство јавног здравља, хигијене и социјалне заштите.

У саопштењу се наводи да је од почетка епидемије у ДР Конгу забиљежен укупно 10.351 потврђен случај и 5.026 смртних случајева, са стопом смртности од 48,6 одсто.

Тренутна епидемија еболе почела је 15. маја у ДР Конгу и Уганди. Угандске власти су 28. јула објавиле да је епидемија у земљи завршена, преноси Срна.

Конго

Свијет

УН: Више од 28 милиона људи у ДР Конгу нема довољно хране

Свјетска здравствена организација је ово потврдила 25. августа. У сусједној Кенији, први случај еболе потврђен је 6. октобра, подсјећа ТАСС.

Пацијент је био кенијски држављанин који је раније живео у ДР Конгу. Стигао је у Најроби преко Уганде 3. октобра и преминуо 5. октобра. Закључно са 19. октобром, у Кенији је откривено укупно осам случајева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ебола вирус

ебола

вирус

Конго

Коментари (0)

Прочитајте више

Здравствени радник улази у центар за лијечење пацијената обољелих од еболе у Бенију, у провинцији Сјеверни Киву, на истоку Конга, у суботу, 26. септембра 2026. године.

Свијет

Европа шаље стручњаке у Африку, ебола измиче контроли?

2 д

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Убијена медицинска сестра која је лијечила обољеле од еболе

4 д

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку

1 седм

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Свијет

Ебола се проширила на осму провинцију Конга

1 седм

0

Више из рубрике

Сумња се на квар система: Војно тужилаштво у Риму истражује пад хеликоптера код Брчког

Свијет

Сумња се на квар система: Војно тужилаштво у Риму истражује пад хеликоптера код Брчког

3 ч

0
Полицајци у униформи чувају стражу током уличног протеста у Хамбургу у Немачкој.

Свијет

"Генерација З преузима контролу": Најављени протести у преко 30 градова, очекује се велики одзив грађана Њемачке

3 ч

2
Драматичан градски пејзаж са Мекдоналдсовим знаком на позадини неба у сумрак, уз силуете небодера.

Свијет

Американци тужили Мекдоналдс због састава хране

3 ч

0
Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Свијет

Дмитријев: Европи не иде добро

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима