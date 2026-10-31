Број жртава еболе премашио 5.000, стопа смртности 48,6 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених смртних случајева од еболе у Демократској Републици Конго /ДР Конго/ премашио је 5.000, са укупно више од 10.350 потврђених случајева, саопштило је Министарство јавног здравља, хигијене и социјалне заштите.
У саопштењу се наводи да је од почетка епидемије у ДР Конгу забиљежен укупно 10.351 потврђен случај и 5.026 смртних случајева, са стопом смртности од 48,6 одсто.
Тренутна епидемија еболе почела је 15. маја у ДР Конгу и Уганди. Угандске власти су 28. јула објавиле да је епидемија у земљи завршена, преноси Срна.
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Свјетска здравствена организација је ово потврдила 25. августа. У сусједној Кенији, први случај еболе потврђен је 6. октобра, подсјећа ТАСС.
Пацијент је био кенијски држављанин који је раније живео у ДР Конгу. Стигао је у Најроби преко Уганде 3. октобра и преминуо 5. октобра. Закључно са 19. октобром, у Кенији је откривено укупно осам случајева.
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