УН: Више од 28 милиона људи у ДР Конгу нема довољно хране

Аутор:АТВ редакција
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Више од 28 милиона људи у Демократској Републици Конго нема довољно хране, а очекује се да ће се број људи суочених са акутном несигурношћу у снабдијевању храном повећати у наредним мјесецима, саопштиле су данас Уједињене нације, позивајући се на најновије податке Интегрисане класификације фаза безбједности хране (ИПЦ).
Око 28,8 милиона људи, односно 23 одсто анализираног становништва, суочиће се до децембра са високим нивоом акутне несигурности у снабдијевању храном, што одговара трећој или вишој фази на петостепеној ИПЦ скали, наводи се у саопштењу.
Више од 3,6 милиона људи налази се у ванредној ситуацији, односно четвртој фази.
Кризу у Конгу погоршавају дуготрајни сукоби на истоку земље, расељавање становништва, ширење епидемије еболе, економски потреси, раст цијена хране и горива, као и посљедице климатских непогода.
У саопштењу се наводи да је ситуација посебно тешка у провинцијама Сјеверни Киву, Јужни Киву и Итури, гдје се 10,4 милиона људи налази у трећој или вишој фази несигурности у снабдијевању храном.
Територије Ђугу, Физи, Шабунда и Валунгу сврстане су у четврту фазу.
- Сукоби и насиље на истоку Конга и даље доводе до расељавања становништва, угрожавају изворе прихода и отежавају приступ храни и тржиштима - наводи се у упозорењу ИПЦ-а.
УН наводе да додатни притисак представљају брзо ширење еболе, поновљене епидемије других болести, раст цијена хране и горива, као и поплаве и друге посљедице климатских промјена, наводи УН.
Очекује се да ће се ситуација додатно погоршати од јануара до јуна, када би број људи у трећој или вишој фази могао да достигне 30,3 милиона, укључујући 4,2 милиона људи у четвртој фази.
На погоршање би могли да утичу наставак сукоба и расељавања, ширење еболе и очекиване посљедице временског феномена Ел Нињо, укључујући поплаве које би могле да угрозе пољопривредну производњу и приступ тржиштима, наведено је у саопштењу.
Ситуацију додатно отежавају раст цијена хране, горива и пољопривредних инпута, као и смањење хуманитарне помоћи, преноси Танјуг.
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