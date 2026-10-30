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Обилне кише изазвале поплаве: Погинуло петоро дјеце

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30.10.2026 20:19

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Обилне кише изазвале поплаве: Погинуло петоро дјеце

Најмање седморо људи, укључујући петоро дјеце, погинуло је, а још седам је повријеђено након што су обилне кише изазвале бујичне поплаве на истоку Сирије, саопштио је министар за ванредне ситуације Раед ел Салех.

Он је објавио на "Иксу" да се четири особе воде као нестале и да спасилачки тимови настављају да претражују поплављена подручја.

"Петоро дјеце утопило се у барама које су настале усљед поплава, а још једна особа погинула је у саобраћајној несрећи", прецизирао је Салех, не наводећи детаље о седмој жртви.

Салех је навео да су сиријски тимови цивилне заштите обавили више од 550 интервенција од почетка олује и спасили 60 људи.

Поплаве су погодиле источне покрајине Рака, Деир ел Зор и Хасака, као и дијелове Алепа, и оштетиле су инфраструктуру, прекинуле путеве и приморале породице да напусте своје домове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сирија

Поплаве

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