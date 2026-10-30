Канада више неће користити псе трагаче у планинама

Аутор:АТВ редакција
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Након 55 година, агенција „Паркс Канада“ укида програм паса трагача у канадским Стјеновитим планинама.
Одлука о укидању посљедњег преосталог тима у Националном парку Банф, донесена у оквиру ширих владиних мјера штедње, изазвала је бројне реакције јавности, преноси Би-Би-Си.
Скот Ворд, који је 17 година радио као водич паса у дивљини Стјеновитих планина, присјећа се бројних успјешних акција спасавања. Једном је његов пас пронашао изгубљену дјецу у густој шуми Националног парка Банф, а други пут га је два сата водио уз стрму планину до мушкарца са сломљеном ногом, који је био на ивици смрзавања.
Данас 73-годишњи пензионер Ворд био је шокиран вијешћу да „Паркс Канада“ крајем мјесеца у потпуности укида програм, који је временом сведен на само једног водича.
Ворд каже да му је тај посао много значио и да је у њему истински уживао. Гашење програма дио је опсежних резова у јавним службама које проводи влада премијера Марка Карнија. Прошле седмице агенција „Паркс Канада“ најавила је и да ће стотине њених запослених остати без посла.
Из агенције су потврдили да је укидање јединог радног мјеста водича паса у Националном парку Банф била „тешка одлука“.
Парк, смјештен у једном од најзахтјевнијих планинских подручја Канаде, годишње посјети више од четири милиона људи. У званичном образложењу наведено је да је мјера дио модернизације одјељења за спровођење закона, те да ће се „акције потраге и спасавања наставити проводити“ другим методама.
Одлука је изазвала незадовољство, а петицију за очување програма, покренуту у уторак, потписало је више од 5.000 људи.
Meet Leroy. A specially trained Search and Rescue dog in Banff.
He tracked 156 individuals, found 57 people lost in the wilderness, trekked 22 kilometers for nine straight grueling hours to rescue a 73-year-old woman missing in a snowstorm, located avalanche victims and recovered countless bodies, bringing closure to grieving families.
Parks Canada has served notice that the SAR dog program is ending.
Banff is already under the microscope for Emergency Preparedness. But this?
Thank the Liberals $145 MILLION cut to funding.
Carnage's cost saving measures WILL COST LIVES.— Shaughn.SGT(ret) (@PrairieVeteran) October 29, 2026
Вилијам Стивенсон, конзервативни посланик из подручја Банфа и покретач петиције, каже да подржава контролу државне потрошње, али сматра да би овај конкретан рез могао угрозити јавну безбједност.
„Како су могли донијети тако лошу одлуку о томе гдје ће штедјети?“, упитао је.
Програм паса трагача у канадским Стјеновитим планинама постојао је 55 година. Према ријечима Скота Ворда, пси су били обучени да пронађу готово све – од спајалица и чаура до људских тијела.
Њихова улога била је посебно важна након лавина, које су током зиме честе на том подручју. Пси су тражили планинаре и скијаше затрпане под снијегом.
„Тиме се штеде сати и сати рада јер људи иначе морају стајати једни уз друге и сондирати снијег, а притом се и сами излажу опасности од нових лавина“, објаснио је Ворд.
Током љета пси су често тражили дјецу која би одлутала из кампова.
„Изгубили смо огроман ресурс за безбједност и јавности и особља“, рекао је Ворд.
Друге земље, попут Италије, и даље користе псе у планинским спасилачким акцијама.
Посљедњи службени пас у програму, њемачки овчар Лерој, пензионисан је у августу. Током седмогодишње каријере пратио је траг 156 особа, пронашао 57 људи изгубљених у дивљини и помогао у рјешавању два случаја убиства у Банфу.
Нови пас већ је био обучен и спреман за службу када је прошле седмице објављено да се програм гаси због буџетских резова вриједних 145 милиона канадских долара.
Осим покретања петиције, посланик Стивенсон покренуо је ово питање и у канадском парламенту на сједници у четвртак увече.
Одговорио му је Рајан Тарнбул, посланик Либералне странке и парламентарни секретар за финансије. Нагласио је да је влада усмјерена на смањење дефицита и да жели „осигурати да јавна средства подржавају раст, отпорност и добробит Канађана“.
Стивенсон је најавио да ће наставити да инсистира на проналажењу рјешења и да је затражио састанак са главним директором агенције „Паркс Канада“.
Бивши водич Скот Ворд нада се да ће програм ипак бити обновљен. Присјетио се ријечи старог чувара парка који га је обучавао:
„Можете постићи да пазух мирише на јоргован и можете послати човјека на Мјесец, али ништа не може замијенити њух пса трагача.“
(Индекс)
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