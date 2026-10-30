Највећа крипто пљачка у историји изведена за 20 минута: Све упућује на ову државу

Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски хакери највјероватније стоје иза највеће крађе криптовалута у историји, у којој је са Бинанса (Binance), највеће свјетске берзе криптовалута, украдено 6,3 милијарде долара. Највећи дио новца нестао је за само 20 минута, а нови налази стручњака за сајбер безбједност упућују на хакерску групу ТрејдерТрејтор(TraderTraitor), повезану са сјевернокорејским режимом, објавио је Ројтерс.
Америчка компанија ТРМ Лабс(TRM Labs) наводи да с високим степеном сигурности напад приписује управо тој групи. До сличног закључка дошла је и компанија Чејнализис (Chainalysis), док је Елиптик (Elliptic) открио везе са ранијим крађама за које су такође осумњичени сјевернокорејски хакери.
Иако америчке власти и Бинанс (Binance) још нису званично потврдили идентитет нападача, налази више независних безбједносних компанија упућују на исту сјевернокорејску хакерску групу. ТрејдерТрејтор се већ повезује са неким од највећих крађа криптовалута, укључујући напад на берзу Бајбит 2025. године, у којем је украдено око 1,5 милијарди долара.
Према анализи ТРМ Лабса, нападачи су са Бинансових дигиталних новчаника на десет различитих блокчејн мрежа пребацили приближно 6,36 милијарди долара. Већина трансакција извршена је током само 20 минута у четвртак увече.
Истражиоци су утврдили да су припреме трајале најмање 36 сати. Хакери су најприје извели неколико мањих пробних трансакција како би провјерили да ли њихов систем функционише, а затим покренули главни напад.
Анализа показује да су успјели да преузму контролу над инфраструктуром која одобрава преносе криптовалута. То им је омогућило издавање налога којима је новац са Бинансових новчаника пребациван на адресе под њиховом контролом.
Бинанс је првобитно објавио да је напад вјероватно почео компромитовањем лаптопа једног од његових инжењера. Накнадна истрага, међутим, открила је додатне тачке продора.
„Ово је био сложен напад и чинимо све што можемо у сарадњи са полицијским органима како бисмо га расвијетлили“, поручили су из Бинанса.
Компанија тврди да за сада нема доказа о крађи приватних кључева дигиталних новчаника.
Стручњаци су открили неколико конкретних веза са Сјеверном Корејом.
ТРМ Лабс утврдио је да начин припреме и извођења напада одговара методама групе ТрејдерТрејтор, која се специјализовала за крађе великих количина криптовалута.
Иста група повезана је са нападом на берзу Бајбит у фебруару 2025. године, када је украдено око 1,5 милијарди долара. Амерички ФБИ тада је званично приписао напад Сјеверној Кореји.
Посебно важан доказ пронашла је компанија Чејнализис. Њени истражиоци утврдили су да је дио новца украденог са Бинанса почео да се мијеша са средствима из ранијег напада на берзу Битгет, који се такође приписује сјевернокорејским хакерима.
Компанија Елиптик потврдила је да је дио украдених средстава завршио на адреси која је већ била повезана са тим нападом.
Стручњаци истичу и сличности у начину продора. ТрејдерТрејтор је познат по нападима на запослене у криптокомпанијама, коришћењу злонамјерног софтвера и темељној припреми прије самог извлачења новца.
Сјеверна Кореја краде криптовалуте како би финансирала режим
Сјевернокорејске хакерске групе већ годинама изводе велике крађе криптовалута. Према америчким и међународним истражиоцима, тако прибављени новац један је од извора финансирања режима Ким Џонг Уна, укључујући његове војне и нуклеарне програме.
Сјеверна Кореја налази се под опсежним међународним санкцијама које ограничавају њен приступ свјетском финансијском систему.
Криптовалуте јој омогућавају прибављање средстава мимо уобичајених банкарских канала, иако истражиоци могу пратити трансакције на јавно доступним блокчејн мрежама.
Том Робинсон, суоснивач Елиптика, рекао је за Вајред да би, уколико се потврди одговорност Сјеверне Кореје, само ова крађа готово удвостручила укупну вриједност криптовалута које је режим до сада украо.
Бинанс и његови партнери успјели су брзо да замрзну приближно три милијарде долара украдене имовине, углавном у стабилним криптовалутама чији издаваоци могу блокирати трансакције.
Међутим, велики дио преосталог новца налази се у биткоину, етеру и другим криптовалутама које није могуће једноставно замрзнути.
Елиптик процјењује да је око 3,3 милијарде долара остало изван домашаја таквих мјера. Тај новац може се зауставити ако заврши на берзи која сарађује са истражиоцима, али не постоји централно тијело које може директно блокирати трансакције.
Истражиоци упозоравају да нападачи користе хиљаде аутоматизованих трансакција како би прикрили кретање средстава.
Чејнализис наводи да се сусреће са до сада невиђеним обрасцима прикривања новчаних токова, што би могло додатно отежати поврат украдене имовине.
Према Ројтерсу, Бинанс сарађује са истражним органима широм свијета, укључујући ФБИ и америчку Тајну службу, која, поред заштите америчких државних званичника, истражује и финансијски криминал.
Бинанс је поручио да ће покрити губитке властитим средствима и резервним фондом те да имовина корисника остаје сигурна.
Ријеч је о далеко највећој познатој крађи криптовалута у историји. Досадашњи рекорд држао је напад на Бајбит из 2025. године.
Док истражиоци покушавају да пронађу и блокирају преостале милијарде, налази више независних аналитичких компанија све снажније упућују на истог починиоца: сјевернокорејску хакерску групу ТрејдерТрејтор, преноси Индекс.
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