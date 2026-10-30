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Трагедија код Шпаније: Најмање четворо миграната погинуло, дијете у тешком стању

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30.10.2026 20:02

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Трагедија код Шпаније: Најмање четворо миграната погинуло, дијете у тешком стању
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Најмање четворо миграната погинуло је у покушају да се домогне обале Шпаније, јавила је новинска агенција ЕФЕ.

У извјештају се наводи да се несрећа догодила јужно од острва Ел Јеро, те да је једно дијете хоспитализовано у тешком стању. Осим дјетета, у болницу је превезено још петоро људи.

Мигранти су били на чамцу који је прије осам дана запловио из Гамбије са 115 путника, од којих је 61 лице било малољетно, укључујући три бебе.

Локалне власти су по доласку чамца близу обале Шпаније откриле само два тијела, пошто су тијела двоје људи који су раније преминули бачена у море, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

Мигрантска криза Шпанија

повријеђени

повријеђено дијете

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