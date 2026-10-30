Масовни протести студената и радника широм Италије

Аутор:АТВ редакција
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Десетине хиљада људи, углавном студената и радника, изашло је на улице градова широм Италије са захтјевом за већим платама и бољим јавним услугама, протестујући поводом растућих трошкова живота и противећи се повећању потрошње на војску.
Синдикат УСБ позвао је на једнодневни генерални штрајк, а протести су планирани у више од 40 градова.
Демонстрације, које су услиједиле након сукоба почетком овог мјесеца у којима су се демонстранти тукли са полицијом, пљачкали продавнице и вандализовали имовину, биле су углавном мирне.
Међутим, у Торину је полиција употријебила водени топ да би потиснула студенте и љевичарске активисте који су се приближили кордонима испред зграде префектуре.
У Риму је велика колона прошла близу Колосеума, а демонстранти су рекли да ту планирају да поставе шаторе и остану током викенда. Они су запалили неколико канти за смеће које су поставили на улице.
У Милану, демонстранти су марширали градском обилазницом прије него што су завршили марш испред Политехничког универзитета.
У Ђенови је око 15.000 лучких радника, студената и других демонстраната ушло у градску луку.
Талас протеста захватио је европске земље, укључујући Француску, Шпанију, Белгију и Албанију, изазван незадовољством грађана, првенствено растом трошкова живота
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