Немири у Пољској: Демонстранти покушали да упадну у Уставни суд

Аутор:АТВ редакција
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Пољска полиција саопштила је да су њени припадници ушли у просторије Уставног суда након инцидената са демонстрантима испред зграде, током којих су на полицајце бацани опасни предмети.
Уставни суд Пољске је на својој интернет страници објавио да је предсједник суда Богдан Швјенчковски данас суспендован.
Пољска полиција привела је неколико учесника протеста испред зграде Уставног суда.
Опозиција оптужује владу за покушај насилног преузимања институције.
Пољски предсједник Карол Навроцки прекинуо је данас пут у Сенегал и вратио се у Пољску.
„У оваквом тренутку предсједник мора да буде у Пољској. Прекидам пут у Сенегал и враћам се“, написао је Навроцки на платформи Икс.
Дуготрајни политички спор око Уставног суда практично је паралисао рад те институције, наводе медији.
Навроцки, савезник бивше пољске владе, раније ове године одбио је да положи заклетву пред тројицом од шест судија које је изабрао парламент, док је Швјенчковски одбио да омогући судијама које је изабрала садашња парламентарна већина да преузму дужност.
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