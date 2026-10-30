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Не одустају: Европска комисија предложила исплату 45 милијарди евра Кијеву

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30.10.2026 21:07

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Не одустају: Европска комисија предложила исплату 45 милијарди евра Кијеву
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Европска комисија саопштила је да је предложила да се Украјини додијели додатних 45 милијарди евра финансијске помоћи за 2027. годину у оквиру пакета кредита ЕУ за подршку Кијеву од 90 милијарди евра.

Циљ приједлога је да се обезбиједи континуирана буџетска подршка и ојачају одбрамбени капацитети Украјине, наводи се у саопштењу објављеном на веб-сајту ЕУ.

Предложених 45 милијарди евра биће додијељено до 31. децембра 2027. године, при чему је 13,3 милијарди евра намијењено за буџетску подршку, а 31,7 милијарди евра за одбрамбено-индустријске капацитете Украјине.

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да ће приједлог пружити Украјини пријеко потребну предвидљивост и помоћи у одржавању основних јавних услуга.

Буџетска помоћ биће подложна условима који се односе на владавину права, напоре у борби против корупције, економску отпорност и одрживост, као и на мјере заштите финансијских интереса ЕУ.

Приједлог ће сада бити достављен Европском савјету на одобрење, а чланице ће одлучити о расподјели помоћи кроз различите механизме финансирања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Европска унија

Кијев

Владимир Зеленски

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