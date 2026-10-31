Американци тужили Мекдоналдс због састава хране

Аутор:АТВ редакција
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Амерички савезни судија одбио је захтјев Мекдоналдса да одбаци колективну тужбу у којој се компанија оптужује да је обмањивала потрошаче о састојцима у свом сендвичу МекРиб.
У тужби се наводи да Мекдоналдс намјерно обликује пљескавицу за МекРиб тако да подсјећа на свињска ребра, пише Ројтерс .
Циљ, тврде тужиоци, био је да се убиједе купци да сендвич садржи право месо од ребара, које је скупље и цијењено због свог укуса и садржаја масти. Тужиоци истичу да Мекдоналдс заправо користи јефтиније комаде свињетине, као што су плећка, срце, шкембићи и желудац. Вјерују да је то разлог зашто су преплатили за МекРиб, који је једна од скупљих ставки на менију.
Америчка окружна судија Ејприл Пери из Чикага, гдје се налази сједиште Мекдоналдса, одбацила је дијелове тужбе. Међутим, процјенила је да је прерано прихватити аргумент компаније да ниједан разуман потрошач не би очекивао право месо од ребара у МекРибу. Судија је напоменула да Мекдоналдсов веб-сајт описује сендвич само као производ од свињетине.
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Али је додала да се од просјечног потрошача не очекује да обави опсежно истраживање прије него што купи сендвич од 7 долара. Огласи који истичу облик меса могли би да поткрепе тврдњу о намјерној обмани, рекла је, али би били потребни додатни докази да би се то доказало. „Тумачење имена McRib које су понудили тужиоци није ни неразумно ни нереално“, рекла је судија Пери у својој одлуци.
МекРиб се повремено појављивао на Мекдоналдсовим менијима од 1981. године. Компанија се бранила тврдећи да специфични називи производа не доводе у заблуду разумне потрошаче. Такође је навела да преференција тужилаца за одређени комад свињетине „не претвара Мекдоналдсов искрен маркетинг у обману потрошача“.
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Мекдоналдс и његов правни тим још увијек нису коментарисали случај. Тијаго Коељо, адвокат тужилаца, рекао је да ће његови клијенти наставити да инсистирају на утврђивању одговорности за обмањујуће оглашавање.
Ово није први пут да се ланци брзе хране суочавају са тужбама због приказивања производа. Сличне тужбе су поднете против Мекдоналдса, Бургер Кинга и Вендиса, који су оптужени да су у својим рекламама приказивали бургери знатно веће него што заправо јесу.
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