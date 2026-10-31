Ко је православни свештеник који је био гост Доналду Трампу у Бијелој кући?

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп угостио је у петак, 30. октобра, у Овалном кабинету Бијеле куће Стивена Хабарда, америчког држављанина који је седмицу раније ослобођен из руског затвора, гдје је провео више од четири године.
Током сусрета Хабард је говорио о тешким годинама у притвору и признао да не вјерује да би издржао још једну годину иза решетака. Посебну пажњу привукао је и његов син, православни свештеник Џозеф Колман, који је присуствовао састанку.
Хабард, пензионисани наставник енглеског језика из Мичигена, ухапшен је у Украјини у априлу 2022. године, након почетка руске специјалне војне интервенције. Руске власти оптужиле су га да се борио на страни украјинске војске као плаћеник, а московски суд га је 2024. године, након затвореног суђења, осудио на шест година и десет мјесеци затвора. Његова породица и амерички адвокати оспоравали су оптужбе, тврдећи да није учествовао у војним активностима.
Хабард је ослобођен 21. октобра, након што је руски предсједник Владимир Путин прихватио захтјев америчког предсједника Доналда Трампа. Трамп је тврдио да за његово ослобађање није била потребна размјена затвореника и да је лично разговарао са Путином о том случају.
Поред њега је стајао син Џозеф Колман, православни свештеник који живи на Кипру и служи у Кипарској православној цркви, у Митрополији Тамасоса и Оринија, под митрополитом Исаијом.
Колман је након ослобађања оца јавно захвалио Трампу и Путину, истичући да је породица од 2022. године живјела у неизвјесности и страху за његову безбједност. У писму објављеном посредством адвокатске канцеларије ЕПАМ Ло навео је да је годинама прижељкивао прилику да поново види оца.
Занимљиво је да је управо Хабард имао важну улогу у томе што је његов син постао православни хришћанин. Колман је у писму објаснио да га је отац, током једне посјете Јапану прије много година, одвео у руску православну цркву. Љепота литургије, начин богослужења и традиција древног хришћанства оставили су снажан утисак на њега и пробудили интересовање за православље.
Колман је нагласио да његова наклоност Руској православној цркви и руском народу није политичка, већ произлази из личног искуства, духовног увјерења и пријатељстава која је током живота стекао.
У свом обраћању истакао је да хришћанско учење позива људе да, упркос националним и политичким подјелама, најприје виде човјека и да изаберу саосјећање умјесто горчине.
„Пишем не као политички коментатор, већ као син и православни свештеник“, навео је Колман, захваљујући свима који су учествовали у ослобађању његовог оца.
Додао је да повратак Стивена Хабарда не може да ријеши несугласице између држава, али да за једну породицу представља огромну промјену и подсјећање да човјечност може да пронађе пут чак и у тешким околностима.
(Телеграф)
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