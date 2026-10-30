Шпански министар саобраћаја: Нећу поднијети оставку, моје је да утврдим шта се десило

Аутор:АТВ редакција
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Шпански министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте казао је данас да разумије људе који траже његову оставку због жељезничке несреће у Урди у којој је погинуло најмање 69 људи, али да је сада његов задатак да разјасни шта се догодило.
„Мој начин преузимања одговорности јесте да будем на челу, нећу се крити иза било кога јер немам шта да кријем. Осећам огроман бол, али не могу да дозволим да ме бол збуни“, рекао је министар новинарима, пренио је РТВЕ.
Према његовим ријечима, сви трагови указују на грешку у контролном центру Адифа, али још није јасно зашто воз који је стајао на шинама није могао поново да крене.
„Ако се докаже да су контроле и организација заказале, поступићемо у складу с тим. Ако постоји индивидуална одговорност, она ће бити утврђена кроз одговарајуће канале“, изјавио је.
Он је рекао да неће дозволити да се „захтјев за одговорношћу помијеша са потребом да се брзо пронађе неко кога треба кривити“. Рекао је да влада настоји да збрине жртве и пружи подршку породицама.
У судару возова компанија „Ирио“ и „Ренфе“, који се догодио у сриједу, повријеђено је више десетина путника, а око 50 особа и даље се налази на болничком лијечењу.
Воз који је ударио у композицију компаније „Ирио“ кретао се брзином између 160 и 200 километара на час. Према досадашњим информацијама, око 8.30 часова дошло је до пада система за контролу и безбједност саобраћаја ЛЗБ на станици Урда због грешке у комуникацији између рачунара жељезничке мреже. Влада Шпаније прогласила је тродневну националну жалост, од 29. до 31. октобра.
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