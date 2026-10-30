Лавров: Ако Зеленски жели састанак са Путином, треба да дође у Москву

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски треба да дође у Москву ако жели да се састане са руским предсједником Владимиром Путином, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Предсједник Путин је рекао да ако Зеленски жели састанак, треба да дође у Москву. Гарантујемо му безбједност и сигурност, што, колико ја разумијем, не може да буде гарантовано у Кијеву", рекао је Лавров током конференције за новинаре на маргинама састанка Групе 20 у Атланти.
Лавров је истакао да ће односи Русије и САД након избора за Конгрес бити одређени конкретним поступцима које ће урадити Вашингтон.
"Не бавимо се послом предвиђања. Морамо да се носимо са стварношћу. Када се формира нови Конгрес, када буду морали да пређу са изјава на конкретна дјела, тада ћемо разумјети шта овај нови састав представља и које акције морамо да предузмемо у нашим односима са Вашингтоном и са парламентарцима у Вашингтону да бисмо заштитили и осигурали наше интересе. Нећу да спекулишем", нагласио је руски министар спољних послова.
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