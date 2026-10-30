Пентагон упозорио Европу: Престаните провоцирати Русију

Аутор:АТВ редакција
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Пентагон је протеклих седмица затражио од неколико чланица НАТО-а да ублаже реторику о руској пријетњи. Према наводима четворо упућених извора, у Пентагону сматрају да су неки иступи европских лидера и званичника угрозили безбједност на континенту.
Поруке о потреби за уздржанијим јавним наступима упућене су, између осталих, Литванији, Летонији и Естонији. Није познато да ли су током билатералних састанака и друге европске владе добиле слична упутства, преноси Ројтерс.
Захтјеви из САД долазе у вријеме док администрација Доналда Трампа обнавља напоре за постизање договора којим би се окончао рат у Украјини, који траје већ пету годину. Најновија иницијатива комбинује подстицаје за Русију, попут ублажавања санкција, с притиском на Украјину да заустави нападе на руску енергетску инфраструктуру.
На упит за коментар, званичник Пентагона изјавио је: „Приватни разговори међу савезницима су приватни и зато нећемо коментарисати те наводе.“ Један извор каже да су амерички званичници реаговали на тезе европских лидера да је Русија сатјерана у ћошак и да због застоја инвазије на Украјину прибјегава очајничким мјерама.
Главни гласник у преношењу тих порука био је Елбриџ Колби, шеф одјељења за политику у Пентагону и кључна особа у актуелној ревизији броја америчких војника у Европи. Није познато који су други званичници били укључени. Нико од извора, а ријеч је о тројици европских и једном америчком званичнику, није рекао да је савјет пренесен на конфронтацијски начин.
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