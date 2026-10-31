Драматична ситуација у Пољској: Предсједник сазвао хитне консултације

Аутор:АТВ редакција
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Пољски предсједник Карол Навроцки сазвао је данас хитне консултације са представницима парламентарних странака о сукобу око Уставног суда.
„Због пријетње по унутрашњу безбједност Републике Пољске, данас сазивам хитне консултације уз учешће представника парламентарних снага како бисмо стабилизовали политичку ситуацију и обновили уставни поредак“, изјавио је шеф кабинета Навроцког Павел Шефернакер, пренијела је пољска Телевизија Република.
Шефернакер није прецизирао вријеме консултација.
Poland's president turned his plane around mid-flight as police moved into the nation's top court and political leaders accused the government of a "coup d'état."
President Karol Nawrocki abruptly cut short his trip to Senegal after the head of Poland's Constitutional Tribunal was suspended, triggering protests outside the building.
Police secured the court as demonstrators gathered, some praying and holding rosaries, while others accused Prime Minister Donald Tusk's government of attacking the country's constitutional order.
Tusk insisted his government was working to restore judicial independence after years of controversial reforms under the previous administration.
But the confrontation went much deeper than one suspended judge. See what sparked the showdown and why Poland's president refused to back down: https://t.co/XBGIfoysVr— Fox News (@FoxNews) October 31, 2026
Навроцки је јуче прекинуо пут у Сенегал и вратио се у Пољску након што је полиција ушла у просторије Уставног суда, а предсједник тог суда Богдан Швјенчковски суспендован.
„У оваквом тренутку предсједник мора да буде у Пољској. Прекидам пут у Сенегал и враћам се“, написао је Навроцки на платформи Икс.
🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw!
In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building.
Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates.
Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law.
Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Пољска полиција саопштила је да су њени припадници ушли у просторије Уставног суда након инцидената испред зграде, током којих су на полицајце бацани опасни предмети.
Уставни суд Пољске објавио је на својој интернет страници да је његов предсједник Богдан Швјенчковски јуче суспендован.
Шеф пољског Министарства правде Валдемар Журек поднио је јуче захтјев за смјену Богдана Швјенчковског, вршиоца дужности предсједника Уставног суда, са функције и одузимање имунитета.
Демонстранти су се окупили испред зграде суда и покушали да пробију ограду, а додатне полицијске снаге распоређене су како би обезбиједиле простор око зграде суда.
Дуготрајни политички спор око Уставног суда практично је паралисао рад те институције, наводи Ројтерс.
Навроцки, савезник бивше пољске владе, раније ове године одбио је да положи заклетву пред тројицом од шест судија које је изабрао парламент, док је Швјенчковски одбио да омогући судијама које је изабрала садашња парламентарна већина да преузму дужност, преноси Танјуг.
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