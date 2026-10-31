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Драматична ситуација у Пољској: Предсједник сазвао хитне консултације

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31.10.2026 08:02

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Драматична ситуација у Пољској: Предсједник сазвао хитне консултације
Фото: Youtube / NDTV World

Пољски предсједник Карол Навроцки сазвао је данас хитне консултације са представницима парламентарних странака о сукобу око Уставног суда.

„Због пријетње по унутрашњу безбједност Републике Пољске, данас сазивам хитне консултације уз учешће представника парламентарних снага како бисмо стабилизовали политичку ситуацију и обновили уставни поредак“, изјавио је шеф кабинета Навроцког Павел Шефернакер, пренијела је пољска Телевизија Република.

Шефернакер није прецизирао вријеме консултација.

Навроцки је јуче прекинуо пут у Сенегал и вратио се у Пољску након што је полиција ушла у просторије Уставног суда, а предсједник тог суда Богдан Швјенчковски суспендован.

„У оваквом тренутку предсједник мора да буде у Пољској. Прекидам пут у Сенегал и враћам се“, написао је Навроцки на платформи Икс.

Пољска полиција саопштила је да су њени припадници ушли у просторије Уставног суда након инцидената испред зграде, током којих су на полицајце бацани опасни предмети.

Уставни суд Пољске објавио је на својој интернет страници да је његов предсједник Богдан Швјенчковски јуче суспендован.

Шеф пољског Министарства правде Валдемар Журек поднио је јуче захтјев за смјену Богдана Швјенчковског, вршиоца дужности предсједника Уставног суда, са функције и одузимање имунитета.

Демонстранти су се окупили испред зграде суда и покушали да пробију ограду, а додатне полицијске снаге распоређене су како би обезбиједиле простор око зграде суда.

Дуготрајни политички спор око Уставног суда практично је паралисао рад те институције, наводи Ројтерс.

Навроцки, савезник бивше пољске владе, раније ове године одбио је да положи заклетву пред тројицом од шест судија које је изабрао парламент, док је Швјенчковски одбио да омогући судијама које је изабрала садашња парламентарна већина да преузму дужност, преноси Танјуг.

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Тагови :

Пољска

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