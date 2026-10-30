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Трамп: Глупи људи инсистирају на антируским санкцијама - Москва се смије ограничењима

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30.10.2026 23:00

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Глупи људи позивају на антируске санкције, док се Русија смије рестриктивним мјерама, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Глупи људи су жељели да уведем санкције Русији", рекао је Трамп.

Амерички предсједник је оценио да би такви кораци са његове стране закомпликовали преговоре са Русијом, која се не плаши рестриктивних мјера.

"Они се смију санкцијама", рекао је Трамп.

У новој извршној наредби, Трамп је претходно укинуо санкције против руских званичника, банака и организација према новом закону о санкцијама против Русије. Закон такође укључује забрану нових америчких инвестиција у Русији и мјере за спровођење забране увоза руског уранијума.

Изузећа која је Трамп обезбиједио не утичу на претходно уведене америчке санкције против Русије, преноси Спутњик.

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Тагови :

Русија

Доналд Трамп

Америка

Америчке санкције

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