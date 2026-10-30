Трамп: Глупи људи инсистирају на антируским санкцијама - Москва се смије ограничењима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Глупи људи позивају на антируске санкције, док се Русија смије рестриктивним мјерама, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Глупи људи су жељели да уведем санкције Русији", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је оценио да би такви кораци са његове стране закомпликовали преговоре са Русијом, која се не плаши рестриктивних мјера.
"Они се смију санкцијама", рекао је Трамп.
У новој извршној наредби, Трамп је претходно укинуо санкције против руских званичника, банака и организација према новом закону о санкцијама против Русије. Закон такође укључује забрану нових америчких инвестиција у Русији и мјере за спровођење забране увоза руског уранијума.
Изузећа која је Трамп обезбиједио не утичу на претходно уведене америчке санкције против Русије, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму