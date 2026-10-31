Дмитријев: Европи не иде добро

Аутор:АТВ редакција
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Кирил Дмитријев, специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директне инвестиције, рекао је да у Европи није све у реду, јер се, како наводи, суочава са проблемима у вези са мигрантима, ратним хушкањем, немирима и пучевима.
Дмитријев је уједно коментарисао изјаву пољског премијера Доналда Туска да влада нема другу могућност да ријеши ситуацију око Уставног суда у Пољској осим да смијени вршиоца дужности предсједника тог суда, Богдана Свјечковског.
"Европа није у реду: мигранти, ратно хушкање, немири и пучеви", написао је Дмитријев на мрежи Икс, уз поруку: "Искупите се“.
У Пољској су настале тензије због Тускове одлуке да за судију Уставног суда именује Марћина Берека, бившег министра у својој влади, преноси Танјуг.
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Као резултат тога, посљедњих недјеља су редовно одржавани протести испред овог тијела, а протекле ноћи ситуација је ескалирала.
Додатне полицијске снаге су распоређене да заштите простор суда. Демонстранти су се окупили испред суда и покушали да пробију ограду.
Као одговор на ситуацију, пољски предсједник Карол Навроцки је одлучио да откаже лет за Сенегал и вратио се у Варшаву, а неколико опозиционих политичара назвало је догађаје у земљи покушајем пуча.
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