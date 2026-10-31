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Сјеверна Кореја показала своје најновије оружје

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31.10.2026 08:49

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Сјеверна Кореја показала своје најновије оружје
Фото: KCNA Korea News Service via AP

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позвао је на убрзани развој технологије беспилотних летјелица, током посјете изложби дронова у Пјонгјангу.

Ким је у четвртак разгледао борбене дронове и друге моделе, представљене као најновија достигнућа сјевернокорејске технологије. Том приликом најавио је кораке за „брзо ширење и јачање технологије беспилотних летјелица“, не прецизирајући о каквим мјерама је ријеч.

Према наводима јужнокорејских медија, на изложби је представљено више од 30 врста дронова, укључујући стелт летјелице и борбене дронове којима се управља путем видео-преноса у реалном времену, пренио је Асошијетед прес.

Министарство за уједињење Јужне Кореје саопштило је да је ријеч, по свему судећи, о првој сјевернокорејској изложби посвећеној искључиво дроновима.

Стручњаци наводе да је сјевернокорејски програм дронова активан најмање од 2011. године, али да није познато у којој мјери је та технологија напредовала.

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

Оружје

Дронови

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