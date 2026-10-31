"Генерација З преузима контролу": Најављени протести у преко 30 градова, очекује се велики одзив грађана Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки омладински покрет "Генерација З преузима контролу" позива на протестне скупове у 34 града широм земље, а организатори очекују одзив од преко 165.000 људи.
Учесници ће изаћи данас на улице како би протестовали против обавезне војне службе и високих трошкова живота, и залагали се за улагања у образовање, социјално осигурање, здравство и борбу против климатских промјена.
Група експлицитно позива на мирне протесте и одбацује сваки облик насиља. На својој веб страници, организатори кажу да не желе екстремистичке групе или неуставне симболе на својим демонстрацијама.
Такође упозоравају на стакло и оружје, као и на провокације према полицији, преноси ДПА.
Ова група се окупила прије само неколико седмица и има централни координациони тим од 30 људи.
Иако група користи своју веб страницу да истакне демонстрације у 34 града, преузима одговорност за садржај и организацију само четири од њих - у Келну, Берлину, Франкфурту и Минхену, преноси Срна.
У малопродајном сектору, продавнице су на неким мјестима затворене због страха од штете и насиља.
Њемачке безбједносне службе саопштиле су да нису добиле никакве информације у вези са тренутним позивима на насиље током демонстрација.
Организатори су јуче рекли да фокус на ризику од насиља на демонстрацијама одвлачи пажњу од стварних забринутости које покушавају да покрену.
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