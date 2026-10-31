Сумња се на квар система: Војно тужилаштво у Риму истражује пад хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
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Војно тужилаштво у Риму отворило је предмет о паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког. Стручњаци, према писању италијанских медија, посебно провјеравају педале и дигитални систем управљања летом.
Предмет је отворен засад без квалификације кривичног дјела, а истрагу води тужилац Марко Де Паолис, пише италијански портал Опен. Истражиоци ће анализирати олупину и узети исказе преживјелих, међу којима су и двојица пилота.
Према истом извору, у Брчком су већ техничари комисије коју је формирало Министарство одбране Италије. Истрази би се могли прикључити и редовно тужилаштво у Риму и истражиоци из Сарајева, а могућа је и европска истрага јер је хеликоптер био дио мисије ЕУФОР Алтеа.
Опен, позивајући се на лист Ла Република, наводи да на снимку пада, дугом двадесетак секунди, мотори и ротори изгледају као да раде нормално, док пилоти безуспјешно покушавају да поврате контролу над летјелицом.
Прве претпоставке, које тек треба провјерити, односе се на могући квар система управљања у тренутку преласка из вертикалног полијетања у хоризонтални лет.
Стручњаци се, како наводи Опен, посебно фокусирају на педале којима пилоти управљају смјером и положајем хеликоптера те на дигитални систем управљања летом ДАФЦС, који производи британска компанија БАЕ Системс.
Провјерава се да ли је дошло до прекида дигиталних сигнала према роторима или до механичког квара на дијеловима који подешавају нагиб лопатица.
Хеликоптер је 2015. године склопила италијанска компанија Агуста, данашњи Леонардо, у сарадњи са Боингом. Био је пети од 16 таквих хеликоптера које је купила италијанска војска, а Леонардо одржава цијелу флоту, пише Опен.
У четвртак је посада вјежбала медицинску евакуацију код аеродрома Горице. Хеликоптер је полетио с отвореним задњим вратима, а један од погинулих подофицира налазио се управо на том мјесту, везан сајлом за труп летјелице.
Ветерани који су летјели Чинук хеликоптером казали су за италијанску агенцију АНСА да би без спремности и вјештине пилота погинуло свих 15 људи у хеликоптеру.
У Италији је у међувремену почела и политичка расправа. Покрет пет звјездица указао је на несразмјер између десет милијарди евра за наоружање и неколико стотина милиона за одржавање војних летјелица и техничку подршку. Подсекретарка у Министарству одбране Изабела Раути то је назвала „шакализмом“ на дан жалости.
Италијански хеликоптер ЦХ-47Ф Чинук из мисије ЕУФОР Алтеа срушио се у четвртак око 16 часова у Горицама код Брчког. Погинули су наредници Симоне Руђа и Клаудио Маркези те поручник Франко Адријано Зекило и наредница Лаура Прокачи. Повријеђено је још 11 особа, преноси Кликс.
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