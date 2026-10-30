Гогановић са министром одбране Италије: Трагедије нас још снажније повезују

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић разговарао је вечерас у Сарајеву са министром одбране Италије Гвидом Крозетом, којем је изразио саучешће поводом трагичне погибије четворице италијанских припадника ЕУФОР-а.
Гогановић је за АТВ истакао да је италијанском министру пренио поруку солидарности и спремности Министарства одбране да пружи сву неопходну помоћ.
„Италија је наш пријатељ и важан партнер. У овим тешким тренуцима наше мисли су са породицама страдалих и италијанским народом. Овакве трагедије нас додатно повезују", изјавио је Гогановић.
Он је нагласио да је са министром Крозетом потврдио заједничку опредијељеност за наставак сарадње на очувању мира и стабилности у БиХ и региону.
„Министру Крозету пренио сам и изразе саучешћа српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и руководства Републике Српске.“, поручио је Гогановић.
Састанку су присуствовали и начелник Генералштаба одбране Италије генерал Лучано Портолано, амбасадорка Италије у БиХ Сара Ети Кастелани и командант ЕУФОР-а генерал-мајор Маурицио Фронда, те замјеник начелника ЗС ОС генерал Мирсад Ахмић.
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