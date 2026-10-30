Logo

Гогановић са министром одбране Италије: Трагедије нас још снажније повезују

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 18:44

Коментари:

0
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић разговарао је данас у Сарајеву са министром одбране Италије Гвидом Крозетом, којем је изразио најдубље саучешће поводом трагичне погибије италијанских припадника ЕУФОР-а у хеликоптерској несрећи.
Фото: ATV

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић разговарао је вечерас у Сарајеву са министром одбране Италије Гвидом Крозетом, којем је изразио саучешће поводом трагичне погибије четворице италијанских припадника ЕУФОР-а.

Гогановић је за АТВ истакао да је италијанском министру пренио поруку солидарности и спремности Министарства одбране да пружи сву неопходну помоћ.

„Италија је наш пријатељ и важан партнер. У овим тешким тренуцима наше мисли су са породицама страдалих и италијанским народом. Овакве трагедије нас додатно повезују", изјавио је Гогановић.

Он је нагласио да је са министром Крозетом потврдио заједничку опредијељеност за наставак сарадње на очувању мира и стабилности у БиХ и региону.

„Министру Крозету пренио сам и изразе саучешћа српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и руководства Републике Српске.“, поручио је Гогановић.

Састанку су присуствовали и начелник Генералштаба одбране Италије генерал Лучано Портолано, амбасадорка Италије у БиХ Сара Ети Кастелани и командант ЕУФОР-а генерал-мајор Маурицио Фронда, те замјеник начелника ЗС ОС генерал Мирсад Ахмић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гвидо Крозето

Александар Гогановић

Министарство одбране БиХ

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Коментари (0)

Прочитајте више

Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

Хроника

Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

9 ч

0
Брчко Дистрикт

Градови и општине

Брчко прогласило Дан жалости

11 ч

0
Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера

Хроника

Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера

5 ч

0
Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.

БиХ

Италијански министар одбране стигао у БиХ

8 ч

0

Више из рубрике

Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

БиХ

Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

2 ч

0
Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

БиХ

Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

2 ч

2
Илић: Наметнута и једнострана рјешења нису одржива у БиХ

БиХ

Илић: Наметнута и једнострана рјешења нису одржива у БиХ

2 ч

0
Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

БиХ

Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

2 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима