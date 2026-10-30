Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

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Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић у обраћању Савјету безбједности УН обрушио се на Републику Српску и Србију.
Бећировић тврди да руководство Републике Српске, како је рекао, "покушава створити претпоставке за сецесију", те затражио да међународна заједница сачува инструменте за заштиту Дејтонског споразума.
Засметало је Бећировићу и лобирање Републике Српске у САД, које, како сматра, има за циљ "међународну подршку за сецесију".
Он је оптужио руководство Републике Српске да, како каже, "отворено покушава деструисати Дејтонски споразум и поткопати мир" у БиХ.
Бећировић је Дејтонски споразум описао као један од најуспјешнијих мировних споразума након Другог свјетског рата и једно од највећих постигнућа америчке спољне политике.
Он је затражио да новог високог представника изабере Савјет за спровођење мира иако то тијело није надлежно за то.
"О затварању ОХР-а може се говорити тек након што буде испуњен 5+2 програм", каже он.
Бећировић је критиковао и то што је генерал Ратко Младић недавно у Србији сахрањен уз највише почасти, а Биљана Плавшић почетком октобра у Бањалуци, уз присуство највиших званичника Републике Српске.
Он је поздравио продужење мандата мисије "Алтеа", преноси Срна.
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