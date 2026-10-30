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Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

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30.10.2026 18:14

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Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија
Фото: Youtube / United Nations

Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић у обраћању Савјету безбједности УН обрушио се на Републику Српску и Србију.

Бећировић тврди да руководство Републике Српске, како је рекао, "покушава створити претпоставке за сецесију", те затражио да међународна заједница сачува инструменте за заштиту Дејтонског споразума.

Засметало је Бећировићу и лобирање Републике Српске у САД, које, како сматра, има за циљ "међународну подршку за сецесију".

Он је оптужио руководство Републике Српске да, како каже, "отворено покушава деструисати Дејтонски споразум и поткопати мир" у БиХ.

Бећировић је Дејтонски споразум описао као један од најуспјешнијих мировних споразума након Другог свјетског рата и једно од највећих постигнућа америчке спољне политике.

Он је затражио да новог високог представника изабере Савјет за спровођење мира иако то тијело није надлежно за то.

"О затварању ОХР-а може се говорити тек након што буде испуњен 5+2 програм", каже он.

Бећировић је критиковао и то што је генерал Ратко Младић недавно у Србији сахрањен уз највише почасти, а Биљана Плавшић почетком октобра у Бањалуци, уз присуство највиших званичника Републике Српске.

Он је поздравио продужење мандата мисије "Алтеа", преноси Срна.

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Тагови :

Денис Бећировић

ОХР

Предсједништво БиХ

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