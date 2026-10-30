Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

Аутор:АТВ редакција
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Затворити ОХР, укинути Бонска овлашћења, а локални лидери да преузму одговорност за БиХ. Ово су само неке од поруке које су се данас могле чути на сједници Савјета безбједности УН-а о стању у БиХ.
Представници најмоћнијих земаља свијета, који су неријетко имали дијаметрално супротна мишљења, сада су били практично на истом курсу.
Тако је представница САД-а Тами Брус рекла да смо "ближе него икад да испунимо обећање из Дејтона, гдје БиХ преузима одговорност за своје изазове и гдје лидери нуде рјешења".
"Препознајемо улогу ОХР и Луиса Кришока да опуномоћи локалне лидере да преузму пуну одговорност за послове. Успјех за високог представника значи сигурну, стабилну и суверену БиХ, чак и ако то значи гашење те позиције, рекла је Брус.
БиХ
Јасна порука САД-у у Савјету безбједности: Лидери у БиХ да преузму одговорност
Став Москве је познат од раније, али данас је амбасадор Русије при УН-у Василиј Небензја био знатно жешћи у критици западних земаља због њихове улоге у БиХ.
"Кристијан Шмит није изабран легално, рационалне иницијативе Бањалуке су одбачене и све кривица је пребачена на Републику Српску", став је највеће земље свијета.
"Западне земље створиле су проблеме у БиХ, а сада покушавају да припишу кривицу Републици Српској, која је одлучно покушала да заштити Дејтонски споразум. Бањалука је више пута изнијела рационалне иницијативе за дијалог унутар БиХ, али их је Сарајево одбацило, под утицајем западних држава", рекао је руски амбасадор.
Оплео је Небензја и по ОХР-у, за коју каже да се срамно користи у БиХ као инструмент за мијешање у унутрашње послове суверене земље и за контролу њеног законодавства, правосуђа, снага за провођење закона и изборних институција.
БиХ
Небензја: Бањалука упућивала рационалне иницијативе, које је Сарајево одбацило
"Инсистирамо на брзом затварању овог спољног протектората и укидању функције високог представника без икаквих додатних услова. Сматрамо лицемјерним и неправедним сталне покушаје западних држава да пребаце кривицу за проблеме које су саме изазвале. Они покушавају да пребаце кривицу на Републику Српску. Без сумње, лакше је кривити Србе и њихове лидере за било шта и све, када они покушавају да воде независну политику усмјерену на заштиту интереса грађана, него тражити рјешења за све проблеме који су се нагомилали. Република Српска је непоколебљиво настојала да заштити Дејтонски споразум, који гарантује децентрализоване темеље земље", јасан је Небенезја.
И Кина, која је по обичају поприлично суздржана, овај пут се дотакла Бонских овлашћења и ОХР-а.
БиХ
Порука Кине: Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ, Бонска овлашћења укинути!
"Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ. Било је доста контроверзи око високог представника, система ОХР-а и Бонских овлашћења. Бонска овлашћења су била за одређени период, она не би требало да буду продужене, а камоли да буду трајне", рекао је замјеник амбасадора Кине у УН Сун Леј.
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