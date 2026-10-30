"Изабрани лидери да што прије формирају власт"

Аутор:АТВ редакција
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Лидери који су изабрани на изборима у БиХ могу да рачунају на подршку Париза у спровођењу неопходних реформи, изјавио је амбасадор Француске у УН Жером Бонафонт.
Он је на сједници Савјета безбједности УН о стању у БиХ поздравио једногласно усвајање продужетка мандата Еуфора у БиХ на још годину дана,уз напомену да Еуфорова мисија "Алтеа" остаје кључна за безбједност и стабилност у БиХ.
Бонафонт је нагласио да Француска и даље подржава Дејтонски мировни споразум, као и територијални интегритет и политичку независност БиХ.
Француски амбасадор поздравио је позитивно спровођење изборног процеса током избора у БиХ одржаних 4. октобра, нагласивши да је изборима грађанима омогућено да демократски изаберу своје представнике.
Бонафонт је навео да Француска позива изабране представнике да што прије формирају власти на нивоу ентитета и БиХ и тиме омогуће БиХ да настави спровођење реформи на путу придруживања ЕУ.
Он је изразио наду да ће ускоро бити именован и нови високи представник у БиХ.
Бонафонт је позвао све стране у БиХ да пронађу компромис потребан за спровођење неопходних реформи.
Он је додао да изабрани лидери у БиХ могу да рачунају на подршку Француске у спровођењу неопходних реформи, преноси Срна.
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