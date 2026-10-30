Велика Британија "спустила лопту": Ево шта су рекли о БиХ у Савјету безбједности УН-а

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Велике Британије у УН Сара Мекинтош позвала је у обраћању Савјету безбједности УН на поштовање политичке самосталности, суверености и територијалног интегритета БиХ.
Она је током друге полугодишње дебате о стању у БиХ изразила жаљење због несреће у којем је јуче у паду Еуфоровог хеликоптера код Брчког погинуло најмање троје људи.
Мекинтошова је поздравила мирно спровођење избора у БиХ, нагласивши транспарентност показану током изборног процеса.
Она је указала на велике изазове који су и даље пред БиХ, уз напомену да је то наведено и у извјештају који је Савјету безбједности доставио ОХР.
"Остају бројни изазови у БиХ, укључујући континуирану опструкцију институција, непровођење одлука Уставног суда БиХ, као и питање државне имовине. Повјерење је и даље од суштинског значаја и осуђујемо величање Ратка Младића. Ово Вијеће је успоставило Трибунал и његове пресуде се морају поштовати. ОХР извјештава о изазовима који потврђују да и даље има битну улогу у БиХ. Док услови „5+2“ не буду испуњени, високи представник остаје кључ за заштиту Дејтонског мировног споразума", рекла је она.
Она је нагласила да Лондон сматра да ОХР и даље има важну улогу у БиХ, уз напомену да Британија подржава рад вршиоца дужности високог представника.
Она је нагласила да Лондон поштује Дејтонски споразум, те да "сецесионистичке поруке и идеја трећег ентитета нису у складу с њим".
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