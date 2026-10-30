Почела сједница Савјета безбједности УН-а о стању у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Њујорку је почела сједница Савјета безбједности УН о стању у БиХ.
Пред чланицама Савјета данас ће се наћи извјештај Владе Републике Српске, у којем је наведено да су Република Српска и њено руководство привржени Дејтонском мировном споразуму и непоколебљиво посвећени миру и стабилности и не траже ништа осим досљедног спровођења овог споразума.
Указано је на кршење права конститутивних народа који се огледају у поступцима власти Федерације БиХ, гдје начин спровођења усклађивања земљишних књига служи за одузимање имовинских права, која Српска православна црква има вијековима.
Наглашено је да бошњачке странке намјерно спречавају економски развој Српске, вишегодишњим блокадама кључних развојних пројеката, попут изградње хидроелектране "Бук Бијела" и аеродрома Требиње.
Истакнуто је да БиХ морају бити враћени демократија, суверенитет и владавина права, уз напомену да су током низа година високи представници, као и Кристијан Шмит, који је присвојио ту функцију, наметали законе БиХ сопственим одлукама, иако за то нису имали никакво правно овлаштење.
Осим извјештаја Владе, пред чланицама Савјета наћи ће се и извјештај ОХР-а.
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