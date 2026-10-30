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Мисија "Алтеа": Продужен мандат ЕУФОР-а у БиХ

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30.10.2026 15:56

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Алтеа Еуфор
Фото: Ustupljena fotografija

Чланице Савјета безбједности УН изгласале су продужавање мандата ЕУФОР-ове мисије "Алтеа" у БиХ на још годину дана.

Мандат мисије ЕУФОР-а продужен је на почетку сједнице Савјета безбједности УН о стању у БиХ.

На почетку је изражено саучешће породицама страдалих италијанских држављана који су погинулу у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког.

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Тагови :

Алтеа Еуфор

ЕУФОР

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