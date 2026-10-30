Мисија "Алтеа": Продужен мандат ЕУФОР-а у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Чланице Савјета безбједности УН изгласале су продужавање мандата ЕУФОР-ове мисије "Алтеа" у БиХ на још годину дана.
Мандат мисије ЕУФОР-а продужен је на почетку сједнице Савјета безбједности УН о стању у БиХ.
На почетку је изражено саучешће породицама страдалих италијанских држављана који су погинулу у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког.
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