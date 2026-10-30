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Јасна порука САД-у у Савјету безбједности: Лидери у БиХ да преузму одговорност

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30.10.2026 16:41

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Јасна порука САД-у у Савјету безбједности: Лидери у БиХ да преузму одговорност
Фото: Youtube / United Nations

Ближе смо него икада да испунимо обећање из Дејтона, гдје БиХ преузима одговорност за своје изазове и гдје лидери нуде рјешења, рекла је представница Сједињених Америчких Држава при УН-у Теми Брус.

"Препознајемо улогу ОХР и Луиса Кришока да опуномоћи локалне лидере да преузму пуну одговорност за послове. Успјех за високог представника значи сигурну, стабилну и суверену БиХ, чак и ако то значи гашење те позиције, рекла је Брус и додала:

"Након избора тежак посао сада почиње. Позивамо изабране представнике да формирају власти без одлагања. Гласачи су вам повјерили доставите стабилност и просперитет за све грађане БиХ"

САД ће наставити поштовати суверену БиХ и њен територијални интегритет како је наглашено у Дејтону, рекла је она.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

Америка

ОХР

Теми Брус

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