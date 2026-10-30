Јасна порука САД-у у Савјету безбједности: Лидери у БиХ да преузму одговорност

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Ближе смо него икада да испунимо обећање из Дејтона, гдје БиХ преузима одговорност за своје изазове и гдје лидери нуде рјешења, рекла је представница Сједињених Америчких Држава при УН-у Теми Брус.
"Препознајемо улогу ОХР и Луиса Кришока да опуномоћи локалне лидере да преузму пуну одговорност за послове. Успјех за високог представника значи сигурну, стабилну и суверену БиХ, чак и ако то значи гашење те позиције, рекла је Брус и додала:
"Након избора тежак посао сада почиње. Позивамо изабране представнике да формирају власти без одлагања. Гласачи су вам повјерили доставите стабилност и просперитет за све грађане БиХ"
САД ће наставити поштовати суверену БиХ и њен територијални интегритет како је наглашено у Дејтону, рекла је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму