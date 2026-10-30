Шта су Данци рекли о БиХ у СБ УН

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Замјеник амбасадора Данске у УН Сандра Јенсен Ланди похвалила је успјешан изборни процес током општих избора у БиХ, али је нагласила да на тај процес треба да се надогради даљи рад на спровођењу потребних реформи.
Она је на сједници Савјета безбједности УН у Њујорку рекла да Данска жали због недовољног напретка БиХ на путу ка учлањењу у ЕУ, уз напомену да још нису испуњени услови за отварање преговора о приступању европском блоку.
Ландијева је истакла недостатак напретка у вези са спровођењем агенде "пет плус два".
Она је позвала све лидере у БиХ да искористе прилику да остваре конкретан напредак у евроинтеграцијама,те нагласила да Данска поштује територијални интегритет и сувереност БиХ.
"Пут ка чланству у ЕУ доноси напредак, позивамо све лидере да остваре искораке. Такође, потребна је независност судства, забринути смо због напада на уставни поредак, такође нас брине подривање институција БиХ, неуважавање одлука Уставног суда и сецесионистичка реторика. Позивамо све политичке лидере да поштују владавину права и територијални интегритет. Осуђујемо величање ратних злочинаца", рекла је она.
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