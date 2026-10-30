Небензја: Бањалука упућивала рационалне иницијативе, које је Сарајево одбацило

Аутор:АТВ редакција
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Западне земље створиле су проблеме у БиХ, а сада покушавају да припишу кривицу Републици Српској, која је одлучно покушала да заштити Дејтонски споразум, рекао је амбасадор Русије при УН-у Василиј Небензја
"Српска је чувала Дејтон. Бањалука је упућивала рационалне иницијативе, које су одбациване од стране Сарајева", рекао је Небензја.
Он је указао да се Канцеларија високог представника /ОХР/ срамно користи у БиХ као иснтрумент за мијешање у унутрашње послове суверене земље и за контролу њеног законодавства, правосуђа, снага за провођење закона и изборних институција.
Небензја је истакао да постоје наслијеђени проблеми од бившег такозваног "високог представника" Кристијана Шмита.
"Указивали смо проблематичност именовања високог представника. Западне колеге су, упркос томе, наставиле радити на свом принципу. Не видимо да су западне колеге данас спремније да пронађу рјешење. Нажалост, грађани БиХ ће поново платити високу цијену. Ово утиче на питање суверене државе, ствара вјештачке препреке. Наглашавамо на злоупотребе ОХР-а. Праве се алтернативни формати Савјета безбједности , ОХР ће се морати више потрудити. Замјеник високог представника се покушава представити као вршилац дужности, то нема никакву правну основу. Оваква основа нема никакве овлашћења, то може имати само легитимни високи представник",нагласио је руски амбасадор.
Он је поздравио је продужење мандата ЕУФОР-Алтхеа у БиХ.
"Изражавамо саучешће свима који су страдали у хеликоптерској несрећи, а повријеђенима желимо брз опоравак. Проблеми у БиХ су и даље акутни, не можемо се удаљити од процеса у БиХ. Избори су одржани у мирном окружењу, упркос покушаја вањских сила да утичу на њихов исход. Предсједништво БиХ након осмогодишњег јаза има легитимног хрватског представника" казао је.
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