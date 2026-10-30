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Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Исплаћено 11,2 милиона КМ, ево колико је рјешења донесено

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30.10.2026 17:08

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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Од 16. септембра до 30. октобра донесено је укупно 688 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину у износу од 11,2 милиона КМ, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање БиХ.

На Регионални центар Бањалука односи се 179 рјешења, на Регионални центар Сарајево 197, Регионални центар Тузла 201, те Регионални центар Мостар 111, наводи се у саопштењу.

Од 688 донесених рјешења, 563 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 125 рјешења у току поступак уручења путем поште.

УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења.

Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана. Када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења.

Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења, појашњавају у УИО.

Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року и јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима, преноси Срна.

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Тагови :

УИО БиХ

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

Правилник за поврат ПДВ-а

некретнина

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